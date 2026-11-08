Javier Aguirre observa el partido de su Valencia en contra de Real Madrid | valenciacf.com

El técnico mexicano reconoció la superioridad los Merengues y aseguró que el Valencia debe mejorar sin depender de nuevos futbolistas

Javier Aguirre no ocultó su frustración después de la derrota del Valencia por 3-0 frente al Real Madrid en Mestalla, resultado que profundizó la crisis del conjunto Che en LaLiga. El entrenador mexicano reconoció la superioridad del equipo dirigido por José Mourinho y admitió que sus futbolistas cometieron errores que terminaron por condenarlos ante uno de los rivales más exigentes del campeonato español.

Más allá del marcador, el Vasco lamentó no haber podido ofrecerle una alegría a la afición valencianista en una noche especial para el estadio, que vivió su último enfrentamiento contra el equipo blanco antes de su próxima despedida. Aguirre aseguró que el equipo debe recuperar su identidad y mejorar mediante el trabajo, sin esperar que la llegada de numerosos refuerzos solucione los problemas deportivos de la institución.

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Javier Aguirre reconoce que Valencia le quedó a deber a Mestalla

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Javier Aguirre fue cuestionado sobre si el Valencia había estado a la altura de la despedida que merecía Mestalla. El mexicano aceptó que su equipo quedó lejos de cumplir con las expectativas y mostró preocupación por no haber conseguido ninguna victoria en sus tres partidos como local desde su llegada al banquillo.

Sí, evidentemente merece otra despedida. Estoy de acuerdo contigo. Las circunstancias son las que son. Yo llevo tres partidos como local y no puedo ganar ni uno. Eso me aflige y me tiene preocupado

Kylian Mbappé durante el Valencia vs Real Madrid de LaLiga | AP

El estratega mexicano explicó que los errores defensivos terminaron por marcar el desarrollo del encuentro, especialmente después de recibir los primeros dos goles. Aguirre consideró que el Real Madrid fue superior y mereció la victoria, aunque también destacó la actitud de sus futbolistas, quienes intentaron competir pese a las dificultades y a disputar parte del compromiso con un hombre menos.

Aguirre descarta depender de 14 fichajes para rescatar al Valencia

Pese a la complicada situación del Valencia, que permanece en puestos de descenso, Aguirre dejó claro que la solución no pasa únicamente por incorporar nuevos futbolistas. El entrenador de 67 años aseguró que su obligación es mejorar el rendimiento de la plantilla actual y recuperar la competitividad del equipo, especialmente en los encuentros disputados frente a su afición.

No voy a decir que vamos a mejorar esperando 14 fichajes. Es trabajo, trabajo y mejorar, mejorar. Tenemos que atrevernos un poquito más

Javier Aguirre en el Estadio Mestalla previo al duelo ante Real Madrid | AP