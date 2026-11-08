José Mourinho hace historia en LaLiga: números de récord por delante de Guardiola y Luis Enrique

Mourinho defiende al Real Madrid tras la polémica arbitral ante Racing | AP

El portugués alcanzó su victoria número 97 en apenas 126 encuentro en la máxima categoría del futbol español

José Mourinho entra en la historia de LaLiga tras la contundente victoria del Real Madrid ante el Valencia por 3-0. El portugués volvió al futbol español y no tardó en hacer historia en su regreso al banquillo Madrileño.

Este resultado supone la victoria número 97 de Mourinho en LaLiga en apenas 126 encuentros. Entre todos los técnicos con más de 100 partidos dirigidos en la máxima categoría del futbol español, el luso ostenta el porcentaje más alto de triunfos, según datos de marca.com.

José Mourinho durante el partido de Champions League ante Leipzig | AP

José Mourinho hace historia en LaLiga tras la victoria del Real Madrid frente al Valencia

Mourinho alcanza un 77% de victorias en el banquillo del Real Madrid en el cómputo total de sus partidos ligueros entre sus dos etapas (2010-2013 y la actual). El preparador portugués supera así a su eterno rival, Pep Guardiola, que registra un 76,3% de efectividad.

El extécnico del FC Barcelona cosechó 116 victorias en 152 compromisos en la élite del fútbol español. El siguiente en la tabla histórica es Carlo Ancelotti, quien presenta un balance del 71,1% de triunfos.

Mayor porcentaje de victorias en la historia de LaLiga (entrenadores con más de 100 partidos): 77,0% Mourinho (97 de 126) 76,3% Guardiola (116 de 152) 71,1% Ancelotti (162 de 228) 69,6% Xavi (71 de 102) 67,8% Zidane (124 de 183) 66,4% Luis Enrique (101 de 152)

Hansi Flick, actual técnico azulgrana, ostenta un registro superior con un 79,3% de efectividad, aunque el germano todavía no ha alcanzado el centenar de partidos en LaLiga, con 69 victorias en 87 jornadas.

José Mourinho en el Real Madrid vs Sevilla | AP

¿Cómo va el legado de Mourinho en el Real Madrid?

Mourinho se encarama a la cima de esta clasificación histórica en su cuarta temporada en LaLiga. Durante su primera etapa en el Real Madrid completó tres cursos: 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, coronándose campeón en 2012.

Aquella campaña 2011-2012 quedó marcada para siempre en los anales del futbol español. El Madrid de Mourinho firmó la mítica Liga de los 100 puntos, el récord histórico de puntuación en una sola edición del campeonato.

Asimismo, los blancos batieron la marca anotadora de la competición con 121 goles, registro que se mantiene imbatido desde entonces, y lograron 32 triunfos, la cifra más alta jamás alcanzada por un equipo en una misma temporada liguera.