Florentino pide a la policía que 'retire' a fan del Barcelona del Bernabéu durante el juego de NFL

Florentino pide a la policía que 'retire' a fan del Barcelona del Bernabéu durante juego de NFL | AP

El presidente del Real Madrid protagonizó un divertido momento con una aficionada que confesó ser seguidora del Barcelona durante el Bengals vs. Falcons en el Santiago Bernabéu

Florentino Pérez protagonizó una divertida escena con una aficionada estadounidense que se encontraba en el Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro de NFL entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, correspondiente a la temporada 2026.

En un video de MARCA, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se observa al presidente merengue acercarse a la aficionada y preguntarle si era seguidora del Real Madrid. Sin embargo, la respuesta de la mujer tomó por sorpresa al directivo, pues confesó que era aficionada del Barcelona.

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¿Qué hizo Florentino Pérez cuando una aficionada dijo ser del Barcelona?

La respuesta provocó una reacción inmediata de Florentino, quien, entre risas y en tono de broma, pidió la intervención de la policía para que se acercara a la aficionada.

"¿Del Barça? ¡Policía! ¡Ven aquí!", habría expresado el presidente del Real Madrid, siguiendo el juego ante la confesión de la seguidora blaugrana.

El momento desató risas y se convirtió en una de las anécdotas más curiosas de la jornada en el Bernabéu, demostrando que ni siquiera un evento de futbol americano consigue dejar de lado la histórica rivalidad entre los dos gigantes del futbol español.

Demetrius Knight Jr. de los Bengals | AP

Florentino Pérez estuvo presente en el Bengals vs. Falcons de la NFL

El presidente del Real Madrid acudió al Santiago Bernabéu para presenciar el segundo partido de temporada regular de la NFL disputado en España. En esta ocasión, los Cincinnati Bengals se enfrentaron a los Atlanta Falcons, con victoria para el equipo de Joe Burrow por marcador de 34-17.