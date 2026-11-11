Latin Grammy 2026: ¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia en México y a qué hora inicia?

La música latina se prepara para celebrar una nueva edición de los Latin Grammy. / Facebook

La entrega de premios reunirá a Karol G, Rosalía, Daddy Yankee y otros exponentes de la música latina; conoce los canales y plataformas para seguirla

La música latina tendrá una de sus noches más importantes con la celebración de los Latin Grammy 2026, cuya edición número 27 reunirá a grandes figuras de la industria musical. Si quieres seguir la premiación desde México, te contamos dónde verla en vivo y cuáles son los horarios de transmisión.

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La ceremonia se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y contará nuevamente con la conducción de la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien estará al frente de la gala por décima ocasión.

Entre los artistas que subirán al escenario destacan Karol G, Rosalía, Daddy Yankee, Anitta, Carín León, Juanes, Mon Laferte, Bizarrap y Grupo Frontera.

Karol G será una de las figuras esperadas en la premiación. / AP

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 EN VIVO en México?

Para el público mexicano, la transmisión de la ceremonia estará disponible a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max, de acuerdo con la información difundida sobre la cobertura para Latinoamérica.

Sin embargo, TelevisaUnivision también confirmó una transmisión especial para México a través de Las Estrellas, el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas.

De acuerdo con los horarios publicados, la programación para México queda de la siguiente manera: 18:00 horas: antesala y alfombra roja.

19:00 horas: inicio de la ceremonia principal.

14:00 horas: Premiere del Latin Grammy, donde se entregará la mayoría de los premios. Podrá seguirse por los canales digitales de la Academia Latina de la Grabación, como YouTube, Facebook y X.

Rosalía formará parte de los artistas que protagonizarán la noche musical. / AP

¿Cuándo son los Latin Grammy 2026?

La edición 27 de los premios se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, en Las Vegas, Nevada. La ceremonia tendrá una duración aproximada de tres horas y será conducida por Roselyn Sánchez.

Entre los momentos destacados de la noche se encuentra el homenaje al cantante Willie Colón y el reconocimiento al legado del compositor mexicano José Alfredo Jiménez, por el centenario de su nacimiento.

¿Qué artistas se presentarán en los Latin Grammy 2026?