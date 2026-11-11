Mauro Muñoz, productor nominado al Latin Grammy: “La canción es lo más importante de un proyecto”

Detrás de muchas de las canciones que escuchamos todos los días existen compositores, productores, músicos e ingenieros cuyos nombres pocas veces llegan a ser tan conocidos como los de los artistas que las interpretan. Para Mauro Muñoz, compositor y productor originario de Monterrey, esta situación no representa un problema, pues considera que el verdadero valor de su trabajo está en la música y no necesariamente en convertirse en una figura pública.

Su nombre vuelve a destacar en la industria musical gracias a su nominación al Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Canción Alternativa, por su participación como compositor de “QUERIDA AMALIA”, tema interpretado por BRUSES. El reconocimiento llega después de años de trabajo en distintos géneros, desde el pop y el rock hasta la música alternativa, el regional mexicano y el tejano, una versatilidad que le ha permitido colaborar en proyectos con identidades musicales muy diferentes.

1 Mauro Muñoz está nominado al Latin Grammy por “QUERIDA AMALIA” de BRUSES / Especial

En entrevista exclusiva con CONTRA, Mauro Muñoz habló sobre su trayectoria, el proceso creativo detrás de las canciones y la importancia de que la industria reconozca a todas las personas que participan en una producción. También compartió cómo recibió su reciente nominación y explicó por qué, aunque agradece los premios, considera que construir un catálogo de canciones es fundamental para mantenerse vigente.

¿Quién es Mauro Muñoz, el compositor nominado al Latin Grammy?

Mauro Muñoz es un compositor y productor mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, cuya carrera comenzó a partir de su interés por descubrir nueva música, aprender a tocar instrumentos y comprender cómo se construyen las canciones. Lo que inicialmente surgió como una inquietud personal terminó convirtiéndose en una profesión que lo ha llevado a participar en proyectos de distintos géneros musicales.

Durante la conversación, el productor recordó que su acercamiento a la música comenzó como el de cualquier aficionado que buscaba conocer nuevas bandas y artistas. Sin embargo, conforme desarrolló sus habilidades como músico, descubrió que su verdadera curiosidad estaba en la composición y, posteriormente, en el proceso de grabación.

El compositor regiomontano ha trabajado en proyectos de pop, rock y regional mexicano / Especial

“¿Quién es Mauro Muñoz, pues? Yo soy un compositor, productor, soy de Monterrey… empecé como músico con la curiosidad, me empezó a gustar mucho la música, con mucha curiosidad de conocer mucha música, de conocer como nuevas bandas, nuevos artistas y eso me llevó a querer aprender un instrumento, después de aprender el instrumento me empecé a interesar mucho por las canciones entonces empecé a componer canciones y en el camino empecé a descubrir más cosas como que la primera vez que fui al estudio me dio mucha curiosidad también como se grababan las cosas, como se hacían los discos y creo que ahí empezó mi interés por la producción”

Esa combinación entre escribir y producir le ha permitido involucrarse en diferentes etapas de la creación musical, desde el nacimiento de una idea hasta su desarrollo dentro del estudio. A diferencia de quienes se especializan en un solo género, Muñoz ha encontrado oportunidades en propuestas que van de la música alternativa al regional mexicano, adaptándose a las necesidades de cada artista sin perder de vista la importancia de la composición.

Mauro Muñoz recibe nominación al Latin Grammy por “QUERIDA AMALIA” de BRUSES

Uno de los momentos más importantes de su carrera reciente llegó con “QUERIDA AMALIA”, canción de BRUSES por la que obtuvo una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Alternativa. Aunque ya había participado anteriormente en proyectos reconocidos por la Academia Latina de la Grabación, el compositor confesó que la noticia volvió a tomarlo por sorpresa.

El productor explicó que, debido a la cantidad de proyectos en los que trabaja durante el año, en ocasiones no tiene presentes todas las canciones que podrían participar en los premios. Por ello, cada nueva nominación representa una satisfacción particular, especialmente cuando se trata de una composición que exigió un proceso creativo complejo.

“La nominación pues estoy muy contento, la verdad que no lo esperaba este año me pasan casi todos los años que he tenido nominaciones así pero me pasa que nunca me acuerdo las cosas que hice en el año y entonces de repente a la hora de hacer la primera votación que es antes de los nominados como para escoger los nominados pues siempre busco las cosas que he hecho y así, entonces es una sorpresa muy agradable, la verdad no me lo esperaba y es una canción que nos costó trabajo terminar, es una canción muy fuerte y que también me recuerda que el proceso pues es lo más importante a la hora de crear”, compartió.

El compositor regiomontano ha trabajado en proyectos de pop, rock y regional mexicano / Especial

Para Mauro, el reconocimiento no solamente está relacionado con la posibilidad de ganar un premio, sino también con la satisfacción de ver que una canción construida mediante un proceso exigente consigue conectar con otros profesionales de la industria musical. Además, recordó que su trayectoria incluye otras nominaciones en diferentes categorías, lo que refleja la diversidad de los proyectos en los que ha participado y su interés por explorar distintos sonidos.

De BRUSES a Camila Fernández: las canciones en las que ha trabajado Mauro Muñoz

La nominación por “QUERIDA AMALIA” forma parte de una etapa en la que el trabajo de Mauro Muñoz está presente en proyectos de artistas con estilos muy distintos.

Entre sus participaciones recientes se encuentra “(feliz por ti)”, canción incluida en el proyecto enamorada de Nic, donde colaboró como compositor. También participó en “Pudimos Ser”, tema del álbum La Fernández de Camila Fernández, una producción vinculada con la música regional mexicana.

En el terreno alternativo, su trabajo destaca dentro de DESDE EL COMA, de BRUSES, donde participó como productor y compositor en “MALEFIKA”, “QUERIDA AMALIA” y “veintialgo”. Esta variedad de colaboraciones muestra cómo su carrera se ha desarrollado entre propuestas musicales que no necesariamente comparten el mismo público, pero que tienen en común el trabajo de composición y producción.

Durante la entrevista, Mauro recordó que también ha participado en proyectos reconocidos dentro de categorías como pop, pop rock y música tejana, experiencias que le han permitido ampliar su perspectiva sobre la creación musical. Para el productor, moverse entre diferentes géneros no representa una contradicción, sino una oportunidad para aprender de las características de cada artista y encontrar nuevas maneras de construir canciones.

¿Por qué Mauro Muñoz prefiere estar detrás de las canciones?

Aunque su trabajo ha sido reconocido mediante nominaciones y colaboraciones con artistas de distintos géneros, Mauro Muñoz no considera indispensable convertirse en una figura pública.

El compositor explicó que se siente cómodo trabajando detrás de los proyectos y que no tiene especial interés en ocupar el centro de atención. Sin embargo, reconoce que existe una gran cantidad de profesionales cuya participación resulta fundamental para que una canción llegue al público y que pocas veces reciben el reconocimiento que merecen.

“Yo no personalmente estoy muy cómodo, la verdad es que no es algo que me interesa mucho o sea no estoy tan interesado como en ser el centro de atención en los proyectos no es algo que me llame la atención, pero pues es verdad que casi nunca saben los nombres de las personas que están detrás, pero es un montón de gente no solamente son los compositores y productores, hay un montón de gente detrás que hace que todo salga y salga de la mejor manera hay ingenieros, hay músicos, hay compositores, hay productores pero yo personalmente estoy bien con eso, estoy bien con la idea de no ser tan visible o tan público como que siento que la industria sí nos tiene un poquito más visibles yo obviamente se agradece la visibilidad y todo, pero no es algo que me moleste honestamente Sí, creo que sí se le da en los Grammys, ahí está el”, señaló.

Sus palabras reflejan una perspectiva en la que el trabajo colectivo ocupa un lugar central. Aunque los artistas suelen convertirse en el rostro de los proyectos musicales, detrás de cada grabación existe un equipo que participa en decisiones creativas y técnicas indispensables para alcanzar el resultado final.

En ese sentido, Mauro considera positivo que la industria haya comenzado a dar mayor visibilidad a los compositores y productores, aunque insiste en que su principal motivación continúa siendo participar en la creación de canciones.

“La canción es lo más importante”: Mauro Muñoz pide reconocer a los compositores

Uno de los temas centrales de la conversación fue el papel que desempeñan los compositores dentro de la industria musical y la importancia de reconocer su trabajo más allá de los nombres que aparecen en las portadas de los discos.

Para Mauro Muñoz, aunque los intérpretes son fundamentales porque dan voz e identidad a las composiciones, las canciones representan la base de cualquier proyecto musical. Sin ellas, considera, sería difícil construir una carrera artística o mantener una conexión duradera con el público.

“Yo creo que sí es muy importante yo personalmente creo que la canción es lo más importante de un proyecto obviamente el artista es súper importante, que le da voz y todo pero creo que sin canciones pues no hay mucho más para la industria yo creo creo que la canción es súper importante, entonces me parece también importante conocer a los autores las personas que están detrás de la canción”, afirmó.

Esta postura está relacionada con su propia experiencia, pues su trayectoria comenzó precisamente a partir de la composición y después se amplió hacia la producción musical. El productor considera que conocer a los autores también permite comprender mejor cómo se construye una canción, ya que detrás de cada tema existen ideas, decisiones y procesos que no siempre resultan evidentes para quienes únicamente escuchan la versión final.

Por ello, aunque no busca protagonismo, reconoce que dar visibilidad a los creadores puede contribuir a valorar de manera más completa el trabajo que existe detrás de la música.

¿Qué es más importante para Mauro Muñoz: ganar premios o tener canciones grabadas?

Al hablar sobre el éxito profesional, Mauro Muñoz reconoció que resulta complicado elegir entre recibir premios y conseguir que más artistas graben sus composiciones.

Por un lado, los reconocimientos representan una motivación importante porque permiten que el trabajo sea valorado por otros profesionales de la industria. Por otro, contar con un catálogo amplio de canciones es fundamental para desarrollar una trayectoria que pueda mantenerse durante muchos años.

“No sé, yo tengo amigos que tienen muchas reacciones no tienen tantos premios, no tienen muchas reacciones tengo amigos que tienen muchos premios y no sé, yo creo que a mí me gustaría tener muchas grabaciones y tener premios O sea, creo que una cosa, un reconocimiento como Latin Grammys que celebra más la calidad no es popularidad, celebra como la pluralidad de las cosas es un premio que me gustaría seguir estando, seguir estando nominado es algo que me motiva mucho, es recibir como el reconocimiento de tus compañeras también es algo especial pero también creo que para tener una carrera larga tienes que tener grabaciones entonces en su medida creo que prefiero las dos”, explicó.

El compositor señaló que las nominaciones al Latin Grammy tienen un significado especial porque representan el reconocimiento de sus colegas, algo que considera valioso dentro de una industria en la que existen diferentes maneras de medir el éxito.