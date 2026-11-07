La dependencia condenó los hechos y aseguró que existen mesas de diálogo para atender sus demandas / Especial

La Secretaría de Gobernación reportó daños a puertas, cristales y vehículos durante una manifestación del colectivo Lleca en CDMX

Una protesta realizada por integrantes del colectivo trans Lleca frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, terminó con incendios, cristales rotos y daños materiales durante la tarde-noche del pasado. De acuerdo con la dependencia federal, aproximadamente 14 manifestantes participaron en los hechos registrados en los accesos ubicados sobre avenida Bucareli y la calle General Prim.

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La movilización provocó momentos de tensión después de que se reportara el lanzamiento de piedras y materiales inflamables contra las instalaciones gubernamentales, además de afectaciones a automóviles y motocicletas que se encontraban en las inmediaciones. La Segob informó que también se registraron intentos por derribar las rejas de acceso al inmueble y que fue necesario utilizar extintores para controlar el fuego.

Una protesta del colectivo Lleca dejó daños en las instalaciones de Segob / Especial

A través de un comunicado, la dependencia condenó los actos registrados durante la protesta y señaló que las acciones pusieron en riesgo la integridad del personal, de los vigilantes y de otras personas presentes en la zona. Asimismo, aseguró que las demandas del colectivo ya han sido abordadas mediante reuniones con autoridades de la Ciudad de México.

¿Qué pasó durante la protesta del colectivo trans en Segob?

Los hechos ocurrieron durante la jornada del viernes, cuando integrantes del colectivo Lleca se concentraron frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, ubicada en la zona centro de la capital.

De acuerdo con la versión oficial, durante la manifestación se registraron daños en puertas y ventanas, además del lanzamiento de objetos contra el edificio y el personal encargado de su vigilancia.

En su comunicado, la Segob señaló que "un grupo de aproximadamente 14 manifestantes del colectivo Lleca provocó incendios, rompió puertas y cristales e intentó derribar las rejas de acceso".

La Secretaría de Gobernación reportó incendios en sus accesos de Bucareli y General Prim / Especial

La dependencia también reportó "afectaciones a vehículos de trabajadores y vecinos, y lanzar piedras contra el personal y los vigilantes del edificio".

Entre los daños materiales señalados se encuentran cristales y puertas de acceso, así como vehículos estacionados en las inmediaciones del inmueble. La información difundida por las autoridades también refiere el uso de materiales inflamables durante la movilización.

¿Dónde se registraron los incendios durante la manifestación?

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando se encendieron materiales acumulados frente a los accesos de la Secretaría de Gobernación, lo que generó fuego en dos puntos del inmueble.

La dependencia detalló que los incendios se registraron en la entrada de la calle General Prim y en las puertas ubicadas sobre avenida Bucareli, donde fue necesaria una intervención inmediata para evitar que las llamas se extendieran.

El fuego registrado durante la protesta fue controlado con extintores / Especial

En el comunicado se explicó que "las personas manifestantes prendieron fuego a basura que acumularon frente al acceso de la calle General Prim, así como a las puertas sobre avenida Bucareli. El fuego fue sofocado con extintores para evitar mayores consecuencias".

Según la información oficial, también se reportó el lanzamiento de una bomba molotov durante los hechos. La Segob consideró que el uso de materiales inflamables y objetos contundentes representa un riesgo para quienes se encontraban dentro y fuera de las instalaciones.

En ese sentido, sostuvo que estas acciones "constituye una provocación, una conducta inaceptable que pone en riesgo la integridad de las personas, del personal que labora en la dependencia y de la ciudadanía a la que servimos".

¿Por qué protestó el colectivo Lleca frente a la Secretaría de Gobernación?

El colectivo Lleca es una organización que ha expresado demandas relacionadas con la protección de los derechos de las personas trans, particularmente en temas de seguridad, acceso a servicios y atención a situaciones de violencia.

De acuerdo con la información difundida en sus redes sociales, entre sus principales exigencias se encuentra garantizar una vida libre de violencia para las personas trans, así como impulsar una ley integral que permita atender las necesidades de esta población.

La manifestación frente a la Secretaría de Gobernación se desarrolló en el contexto de estas demandas, aunque la información proporcionada no precisa cuál fue la solicitud específica que motivó la movilización de ese viernes.

El colectivo ha señalado la importancia de contar con mecanismos institucionales que permitan atender las problemáticas que enfrentan las personas trans, especialmente aquellas relacionadas con la discriminación y la violencia.

Hasta el momento, la versión disponible sobre los daños materiales y el desarrollo de los incidentes corresponde principalmente al comunicado emitido por la Segob.

Segob asegura que existen mesas de diálogo con el colectivo Lleca

Después de los hechos, la Secretaría de Gobernación afirmó que las demandas del colectivo no habían sido ignoradas y que sus representantes mantienen comunicación con autoridades capitalinas.

Según la dependencia, tanto el colectivo Lleca como su representante, Victoria Sámano, han participado en mesas de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de México para exponer sus solicitudes y buscar posibles soluciones.