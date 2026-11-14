Hoy No Circula 14 de noviembre: estos autos no podrán salir el sábado en CDMX y Edomex

Las restricciones del Hoy No Circula estarán vigentes de 5:00 a 22:00 horas./ Pixabay

El programa Hoy No Circula tendrá restricciones este sábado 14 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México

Si tienes planeado utilizar tu automóvil este fin de semana, toma precauciones y revisa las restricciones del Hoy No Circula sabatino para evitar multas. Este sábado corresponde al segundo sábado de noviembre, por lo que la medida aplica de manera distinta a la de los días entre semana. De acuerdo con el calendario del programa ambiental, los vehículos con holograma 1 y placas con terminación par (0, 2, 4, 6 y 8) deberán suspender su circulación.

También deberán descansar todos los automóviles con holograma 2 y placas foráneas, sin importar el último número de su matrícula. La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el sábado 14 de noviembre?

Este sábado, las restricciones del Hoy No Circula sabatino quedan de la siguiente manera: Holograma 1: automóviles con placas terminación 0, 2, 4, 6 y 8.

Holograma 2: todos los vehículos, sin importar la terminación de su placa.

Vehículos foráneos: todas las terminaciones. Por otro lado, los automóviles con holograma 0 y 00 podrán circular sin restricciones por este programa, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con el distintivo correspondiente.

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en CDMX y Edomex. / Came

¿Qué autos sí pueden circular?

Los conductores que podrán transitar sin restricciones por el Hoy No Circula sabatino son: Automóviles con holograma 00 y 0.

Vehículos con holograma 1 y placas con terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Motocicletas.

Vehículos eléctricos e híbridos exentos.

Automóviles con placas de personas con discapacidad que cumplan los requisitos correspondientes.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México / FB: @orientadorvial

¿En dónde aplica el Hoy No Circula sabatino?

El programa estará vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México. Entre ellos se encuentran: Ecatepec.

Naucalpan.

Tlalnepantla.

Nezahualcóyotl.

Chimalhuacán.

Cuautitlán Izcalli.

Atizapán de Zaragoza.

Tultitlán.

Tecámac.

Valle de Chalco.

La Paz.

Ixtapaluca.

¿Hay Doble Hoy No Circula el sábado 14 de noviembre?

Las restricciones señaladas corresponden al programa sabatino habitual. Sin embargo, si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa una contingencia ambiental, las medidas pueden modificarse y establecer restricciones adicionales.

Por ello, se recomienda consultar los avisos oficiales de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) antes de salir.

¿El domingo 15 de noviembre aplica el Hoy No Circula?

No. El domingo 15 de noviembre el programa Hoy No Circula no contempla restricciones, por lo que los automóviles podrán transitar libremente, sin importar el holograma o la terminación de sus placas.