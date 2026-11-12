El Hoy No Circula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en CDMX y Edomex./ Pixabay

El programa Hoy No Circula aplicará este viernes 13 de noviembre en la Ciudad de México y el Estado de México

Si tienes planes de salir en automóvil este viernes 13 de noviembre de 2026, será mejor que revises tus placas antes de encender el motor. El programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que determinados vehículos deberán permanecer estacionados para evitar multas que pueden superar los 3 mil pesos.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los automóviles que deberán descansar son aquellos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma de verificación 1 o 2. La restricción comenzará a las 5:00 de la mañana y terminará a las 22:00 horas, por lo que los conductores deberán tomar precauciones si necesitan trasladarse durante ese periodo.

La medida forma parte de las acciones para disminuir las emisiones contaminantes en el Valle de México, especialmente durante los días en los que miles de automovilistas se desplazan hacia sus centros de trabajo, escuelas y otras actividades. Hasta los reportes disponibles, no se había anunciado una contingencia ambiental que modificara las restricciones habituales para este viernes.

¿Qué autos no circulan el viernes 13 de noviembre de 2026?

Los conductores que tengan vehículos con holograma 1 o 2 y placas terminadas en 9 o 0 deberán suspender su circulación durante 17 horas. Esta disposición se aplica sin importar si el automóvil se utiliza para actividades laborales, personales o recreativas, por lo que incumplirla puede ocasionar una sanción económica.

Por otra parte, los automóviles con hologramas 0 y 00 podrán circular sin restricciones bajo las condiciones habituales del programa. También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con la acreditación correspondiente, las motocicletas, las unidades de emergencia y determinados vehículos destinados a servicios autorizados.

Los vehículos con holograma 1 y 2 deberán respetar las restricciones de circulación./ SSC

En el caso de los automóviles con placas de otros estados, las restricciones pueden ser diferentes cuando no cuentan con una verificación vehicular reconocida por las autoridades ambientales. Estas unidades tienen prohibido circular de lunes a viernes entre las 5:00 y las 11:00 horas, además de las limitaciones correspondientes al último número de su matrícula y las restricciones sabatinas que les resulten aplicables.

Multas por incumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los automovilistas que ignoren las disposiciones del programa podrán recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en la Ciudad de México, lo que equivale aproximadamente a 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos durante 2026. Además de la sanción económica, las autoridades pueden ordenar el traslado del automóvil al depósito vehicular cuando corresponda.

El programa se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios mexiquenses incorporados a la regulación ambiental. Entre las localidades donde se aplica se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, además de otras zonas metropolitanas contempladas por las autoridades del Estado de México.

Aunque el calendario establece restricciones específicas para cada día de la semana, estas pueden cambiar cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara una contingencia por altos niveles de contaminación. En esos casos, se pueden establecer medidas adicionales que incluyen a vehículos que normalmente están exentos del programa.