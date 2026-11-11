¿Hay Doble Hoy No Circula mañana 12 de noviembre? estos autos no pueden salir en CDMX y Edomex

Hoy No Circula: revisa qué autos descansan este 12 de noviembre. / iStock

Revisa qué vehículos no podrán circular este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con el calendario del programa ambiental.

Los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) deberán revisar las restricciones del programa Hoy No Circula para este jueves 12 de noviembre de 2026, ya que algunos vehículos tendrán prohibido transitar por las calles y avenidas de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario vigente, este jueves deberán suspender su circulación los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma de verificación 1 y 2, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el jueves 12 de noviembre?

La restricción vehicular de este jueves aplica para los siguientes automóviles: Engomado: verde.

Terminación de placas: 1 y 2.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos con holograma 0 y 00, así como aquellos que cuentan con holograma Exento, podrán circular sin restricciones bajo las condiciones habituales del programa.

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios correspondientes del Estado de México. También contempla las zonas metropolitanas de los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la ampliación de cobertura vigente desde julio de 2025.

Por ello, los conductores que tengan previsto trasladarse entre estas regiones deberán verificar si su automóvil está sujeto a las restricciones.

Los vehículos con hologramas 0 y 00 podrán circular este jueves, siempre que no se activen restricciones extraordinarias por contingencia ambiental./ SSC

¿Hay Doble Hoy No Circula este jueves?

Hasta la información disponible para este 11 de noviembre, no se reporta la activación del Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental, por lo que las restricciones se mantienen conforme al calendario habitual.

Sin embargo, las condiciones ambientales pueden cambiar, por lo que se recomienda consultar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

El Hoy No Circula busca reducir las emisiones contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México./ Pixabay

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan las restricciones del programa pueden recibir una multa económica.

En la Ciudad de México, la sanción equivale de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), mientras que en el Estado de México puede ir de 16 a 20 UMA, además de las medidas correspondientes para el vehículo.

Por ello, antes de salir de casa este jueves 12 de noviembre, es importante revisar el engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación para evitar contratiempos.