VIDEO: ¡Atención, compradores! Así será el operativo especial de seguridad por el Buen Fin 2026

La SSC de la CDMX implementará un operativo del 13 al 17 de noviembre en las 16 alcaldías / Especial

Habrá vigilancia en bancos, tiendas, transporte público y zonas comerciales para prevenir delitos y agilizar el tránsito

Ante el incremento de compradores que se espera durante el Buen Fin 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció un operativo especial que contará con 16 mil 300 policías, quienes estarán encargados de reforzar la vigilancia en plazas comerciales, tiendas departamentales, bancos y otros puntos de alta afluencia en la capital.

El dispositivo comenzará a las 05:00 horas del viernes 13 de noviembre y permanecerá activo hasta el martes 17 de noviembre, cuando concluyan las actividades comerciales de la jornada. Durante estos cinco días, los elementos de seguridad realizarán recorridos preventivos, atenderán reportes ciudadanos y mantendrán presencia en las principales zonas de compras de las 16 alcaldías.

La estrategia también contempla medidas de control vial para evitar congestionamientos en las inmediaciones de centros comerciales y establecimientos con alta concentración de visitantes. Además, las autoridades utilizarán cámaras de videovigilancia y patrullajes aéreos para identificar situaciones de riesgo y coordinar una respuesta oportuna ante posibles incidentes.

La SSC desplegará 16 mil 300 policías durante el Buen Fin 2026 / Especial

¿Dónde habrá más policías durante el Buen Fin 2026 en CDMX?

De acuerdo con la SSC, el operativo tendrá cobertura en toda la Ciudad de México, aunque la vigilancia se concentrará principalmente en plazas comerciales, tiendas departamentales, bancos, cajeros automáticos y corredores comerciales, donde se prevé una mayor presencia de consumidores durante las promociones.

Los elementos también estarán desplegados en espacios recreativos, centrales camioneras y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como en los principales corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico.

La vigilancia se extenderá a estaciones e instalaciones del Metro, Metrobús, Sistema de Transportes Eléctricos y Centros de Transferencia Modal (CETRAM), con el propósito de proteger a quienes utilicen el transporte público para trasladarse a las zonas comerciales.

El operativo estará activo del 13 al 17 de noviembre en CDMX / Especial

La dependencia explicó que el objetivo es prevenir robos, faltas administrativas y otros incidentes que puedan afectar la seguridad de compradores, trabajadores y visitantes durante los días de mayor actividad económica.

¿Cuántos policías y vehículos participarán en el operativo?

Para cubrir los distintos puntos de la capital, la SSC movilizará 16 mil 300 elementos, distribuidos entre corporaciones de seguridad preventiva, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial.

El despliegue estará integrado por: 11 mil 900 policías preventivos.

2 mil 500 elementos de la Policía Auxiliar (PA).

Mil 900 integrantes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

785 vehículos oficiales y 40 motocicletas.

10 grúas para labores de apoyo vial.

10 ambulancias y ocho motoambulancias del ERUM.

Una unidad de rescate.

Cuatro helicópteros Cóndores para sobrevuelos preventivos.

Los helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizarán recorridos de vigilancia y disuasión, mientras que las unidades terrestres reforzarán la presencia policial en zonas de mayor movimiento.

Plazas comerciales, bancos y cajeros tendrán vigilancia especial / Especial

A estas acciones se sumará el monitoreo permanente de las cámaras de los Centros de Comando y Control (C2) y del C5, que permitirán detectar posibles incidentes y coordinar la intervención de los cuerpos de seguridad.

¿Habrá multas y operativos de tránsito durante el Buen Fin?

Además de la vigilancia en establecimientos, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará acciones para agilizar la circulación vehicular en avenidas y calles cercanas a las principales zonas comerciales de la Ciudad de México.

Los agentes estarán atentos a las intersecciones con mayor carga vehicular y podrán establecer desvíos o recomendar rutas alternas cuando las condiciones de tránsito lo requieran.

La SSC también advirtió que habrá personal equipado con dispositivos electrónicos para aplicar infracciones a los automovilistas que incumplan el Reglamento de Tránsito, especialmente a quienes se estacionen en lugares prohibidos y obstaculicen la circulación.

Por ello, las autoridades recomendaron a los conductores anticipar sus traslados, respetar las indicaciones de los oficiales y evitar estacionarse en sitios donde puedan afectar el paso de otros vehículos.

¿Cómo evitar robos y fraudes durante el Buen Fin 2026?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana también compartió recomendaciones para que los consumidores realicen sus compras de manera segura, especialmente cuando utilicen tarjetas bancarias, dinero en efectivo o adquieran productos de alto valor.

Entre las principales medidas se encuentran revisar las características de los artículos antes de comprarlos, verificar las condiciones de cambios y devoluciones, así como conservar los comprobantes de pago para cualquier aclaración posterior.

En caso de utilizar tarjetas de crédito o débito, la dependencia recomienda comprobar que el monto registrado en la terminal bancaria coincida con el precio de la compra antes de autorizar la operación. Si se paga con efectivo, es importante revisar los elementos de seguridad de los billetes recibidos.

También se aconseja mantener bajo vigilancia bolsos, carteras, teléfonos celulares y otros objetos personales, particularmente en establecimientos concurridos y durante los traslados en transporte público.

¿Cómo solicitar apoyo de la Policía durante el Buen Fin?

Para quienes necesiten asistencia durante sus compras, la SSC recordó que está disponible la aplicación Mi Policía, una herramienta que permite identificar al oficial responsable de cada cuadrante y establecer comunicación directa con los elementos de seguridad asignados a la zona.

A través de esta plataforma también puede solicitarse el servicio de Acompañamiento a Cuentahabientes, dirigido a personas que requieren apoyo policial durante determinados movimientos de dinero.

La dependencia invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones de seguridad y vialidad mediante sus cuentas oficiales en X: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.