¿Cuándo es el Buen Fin 2026? Fechas oficiales y consejos para aprovechar las mejores ofertas

El Buen Fin 2026 tendrá cinco días de descuentos en México. Conoce las fechas oficiales, cómo comparar precios y qué recomienda Profeco para realizar compras seguras

Las ofertas del Buen Fin 2026 están cada vez más cerca, pero antes de sacar la tarjeta y aprovechar los descuentos, conviene revisar cuánto cuestan realmente los productos. Las promociones pueden parecer atractivas a primera vista, aunque no siempre representan el ahorro que anuncian los establecimientos.

A partir de este lunes 2 de noviembre, los consumidores tienen la oportunidad de investigar precios y organizar sus próximas compras. El Buen Fin comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17, periodo en el que tiendas departamentales, negocios locales y plataformas digitales ofrecerán promociones en distintos productos y servicios.

Esta campaña comercial llegará a su edición número 16, como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno Federal y el sector privado, en la que participan la Secretaría de Economía y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). Su propósito es fortalecer la actividad económica y promover el consumo en establecimientos formales.

Aunque algunas tiendas ya comenzaron a anunciar las promociones que tendrán disponibles, los descuentos oficiales del Buen Fin 2026 se realizarán durante cinco días consecutivos. Cada negocio establecerá las condiciones de sus ofertas, por lo que los consumidores deberán revisar fechas, restricciones y formas de pago antes de realizar cualquier compra.

¿Cómo saber si las ofertas del Buen Fin 2026 son reales?

Una de las principales recomendaciones antes de comprar es investigar el costo habitual de los artículos que se desean adquirir. Para facilitar esta tarea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dispone de la herramienta Quién es Quién en los Precios para El Buen Fin, mediante la cual es posible comparar los precios de diversos productos en diferentes establecimientos.

Esta plataforma permite consultar información sobre televisores, celulares, computadoras, electrodomésticos y otros artículos. También muestra registros de precios anteriores, lo que ayuda a identificar si una promoción representa una reducción frente a los costos observados previamente. Los precios publicados son referencias y pueden cambiar en las tiendas.

Además de comparar cantidades, es importante prestar atención a los descuentos que están sujetos a ciertas condiciones. Algunas promociones pueden requerir una tarjeta bancaria específica, un monto mínimo de compra o contratar meses sin intereses. Revisar estos detalles antes de pagar puede evitar cargos inesperados o gastos mayores a los previstos.

Profeco recomienda comparar precios antes de aprovechar las ofertas del Buen Fin./ RS

Para quienes planean aprovechar los cinco días de promociones, estas medidas pueden ayudar a cuidar su dinero: - Revisar los precios desde ahora: anotar cuánto cuestan los productos antes del 13 de noviembre. - Definir cuánto gastar: establecer una cantidad máxima sin utilizar dinero destinado a servicios, alimentos o deudas. - Priorizar lo necesario: elaborar una lista de artículos para evitar compras por impulso. - Comparar diferentes establecimientos: consultar precios en tiendas físicas y plataformas digitales. - Revisar los meses sin intereses: verificar que las mensualidades puedan cubrirse sin afectar el presupuesto. - Comprar en sitios seguros: comprobar la dirección electrónica del comercio y consultar los establecimientos participantes. - Guardar tickets y facturas: conservar los comprobantes para solicitar garantías, aclaraciones o devoluciones.

Buen Fin 2026 tendrá sorteo del SAT con premios de hasta 250 mil pesos

Además de las promociones comerciales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará una nueva edición del Sorteo El Buen Fin, que contempla una bolsa total de 500 millones de pesos en premios para consumidores y negocios que cumplan con los requisitos establecidos.

Las personas que realicen compras a partir de 250 pesos con tarjetas de crédito o débito participantes podrán entrar automáticamente al sorteo, siempre que las operaciones se efectúen del 13 al 17 de noviembre en micro y pequeños comercios registrados que cumplan con las bases del programa. No todas las compras con tarjeta califican necesariamente.

Entre los incentivos para los consumidores destaca un premio mayor de hasta 250 mil pesos, mientras que los demás premios estarán sujetos a los montos y condiciones establecidos por el SAT. El sorteo está programado para el 4 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas, y los resultados podrán consultarse a partir del 7 de diciembre en los portales oficiales.

Por otra parte, la Profeco contará con servicios de orientación para atender a quienes enfrenten problemas durante sus compras. En caso de detectar publicidad engañosa, incumplimiento de promociones o dificultades con una garantía, los consumidores podrán solicitar asesoría a través de los canales oficiales del organismo.