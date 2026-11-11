Los adultos mayores de 60 años podrán utilizar su credencial INAPAM del 13 al 17 de noviembre, pero no todas las tiendas permiten combinar sus beneficios con las ofertas del Buen Fin

El Buen Fin 2026 está a unos días de comenzar y quienes tienen la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrían encontrar oportunidades para ahorrar en sus compras. Del viernes 13 al martes 17 de noviembre, distintos comercios ofrecerán promociones, pero existe una condición que los adultos mayores deben conocer antes de pagar: no todas las rebajas podrán combinarse con los beneficios de su credencial.

Aunque el instituto mantiene acuerdos con establecimientos de todo el país, hasta el 11 de noviembre de 2026 no se han anunciado descuentos extraordinarios a nivel nacional por el Buen Fin. Esto quiere decir que las personas de 60 años o más conservarán el acceso a sus beneficios habituales, pero no recibirán automáticamente una promoción adicional por comprar durante estos cinco días.

Por ejemplo, si un negocio anuncia un 20% de descuento en determinado artículo, el comprador tendrá que confirmar si también puede utilizar su tarjeta INAPAM para reducir todavía más el precio. La decisión dependerá de las condiciones del establecimiento, ya que los convenios para adultos mayores y las ofertas de temporada funcionan de manera independiente y no siempre pueden aplicarse al mismo producto.

Farmacias, restaurantes y tiendas con beneficios INAPAM durante noviembre

Para quienes buscan aprovechar su credencial, el Directorio de Beneficios INAPAM 2026, con actualizaciones publicadas el 20 de octubre, permite identificar establecimientos que ofrecen precios preferenciales en diferentes estados. Los convenios están distribuidos en siete categorías: alimentación; salud; vestido y hogar; transporte; educación, recreación y cultura; asesoría y servicios legales; así como predial y agua.

Dentro del sector salud, algunas farmacias tienen acuerdos que contemplan rebajas del 10% en ciertos medicamentos, aunque el porcentaje puede variar según la sucursal y los productos participantes. También existen restaurantes, cafeterías, pastelerías y negocios de alimentos que ofrecen descuentos similares. Sin embargo, en estos establecimientos pueden aplicarse restricciones relacionadas con el consumo, los artículos incluidos o los horarios en los que se utiliza el beneficio.

En supermercados y tiendas departamentales es importante revisar qué departamentos están incluidos en los convenios. Un comercio podría aceptar la tarjeta INAPAM para comprar medicamentos, pero no ofrecer el mismo beneficio en ropa, electrodomésticos o productos de despensa. Además, las promociones bancarias, como meses sin intereses y bonificaciones, pueden exigir compras mínimas, determinadas tarjetas o condiciones que impidan combinar diferentes ofertas.

El INAPAM no ha anunciado descuentos extraordinarios para el Buen Fin 2026./ RS

¿Cómo conseguir un descuento adicional con INAPAM en el Buen Fin 2026?

Antes de realizar una compra, los adultos mayores pueden consultar el Directorio de Beneficios INAPAM 2026, disponible en el portal de la Secretaría de Bienestar. Ahí podrán buscar establecimientos por entidad federativa y categoría, además de revisar los porcentajes anunciados. Una vez identificado el negocio, conviene confirmar que el convenio continúa vigente y preguntar si acepta la credencial junto con las promociones del Buen Fin.