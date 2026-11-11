El final de la trílogia, de una de las series que abarca wandavision, agatha y visionquest protagonizada por Paul Bettany incluyó dos escenas postcréditos y una revelación que cambia el futuro de Wanda Maximoff rumbo a "Avengers: Doomsday"

¡Alerta de spoilers! Marvel sorprendió nuevamente a sus seguidores con el desenlace de VisionQuest. La serie de Disney+ cerró su primera temporada con dos post créditos que dejaron pistas sobre el futuro de algunos personajes importantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), pero una de ellas se llevó toda la atención, el regreso de Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen.

La aparición de la Bruja Escarlata no solo despejó las dudas sobre su destino después de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, también abrió la puerta a una posible participación en “Avengers: Doomsday”. La sorpresa llegó acompañada de Doctor Doom, personaje que tendrá un papel central en la próxima película de los Vengadores.

Elizabeth Olsen vuelve a interpretar a Wanda Maximoff en una escena que sorprendió a los seguidores./Especial

¿Qué aparece en las dos escenas postcréditos de VisionQuest?

El episodio final, titulado Forever, incluye dos escenas después de la historia principal. La primera retoma el destino de Ultrón, quien aparece en un nuevo cuerpo mientras sostiene un dispositivo relacionado con Jocasta, una inteligencia artificial que podría representar el siguiente paso de sus planes. El momento deja abierta la posibilidad de que el villano intente recuperarla.

Sin embargo, la segunda secuencia es la que provocó mayor sorpresa entre los seguidores. En ella aparece Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien llega hasta los restos del monte Wundagore, donde Wanda aparentemente había muerto. Después de retirar los escombros, el personaje encuentra a la Bruja Escarlata y le dice: «Bruja Escarlata, despierta. Tu poder será mío». Wanda abre los ojos y confirma que sigue viva.

¿Wanda Maximoff regresará en Avengers: Doomsday?

La última aparición de Wanda ocurrió en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022), cuando provocó el derrumbe del monte Wundagore para destruir el Darkhold en todos los universos. Desde entonces, su destino permaneció como una de las grandes incógnitas de Marvel.

Una de las teorías que más ha llamado la atención de los fans apunta a que Wanda podría terminar del lado de Doctor Doom, aunque no necesariamente por voluntad propia. Esta posibilidad tiene un antecedente en los cómics de Marvel, particularmente en Avengers: The Children's Crusade, donde la Bruja Escarlata aparece relacionada con el villano, quien aprovecha que ella ha perdido la memoria para acercarse a sus poderes.