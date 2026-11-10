Canelo Álvarez no peleará contra Lester Martínez y este es el rival que buscan

Elías Quijada reveló para Infiltrados que el mexicano rechazó la pelea mandatoria

Saúl “Canelo” Álvarez no peleará contra Lester Martínez, quien era el peleador mandatario por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego recuperar el cetro ante Christian Mbilli.

Elías Quijada reveló la exclusiva en la reciente edición de Infiltrados de este 10 de noviembre asegurando que el boxeador guatemalteco no es del agrado del Team Canelo y buscará la revancha con Terence Crawford. Asimismo resaltó que se busca una pelea con Dimitry Bivol en 2027.

Lester Martínez, apuntaba a ser el próximo rival de Canelo Álvarez por ser el retador mandatorio por el título. El guatemalteco mantiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y 17 nocauts.

Canelo recuperó el título supermedio del CMB | @Canelo

Esto se confirma después de que en las recientes horas, durante la Convención 2026 del organismo, Reynoso hablaba sobre el panorama que se abría para el tapatío.

"Vamos a ver qué es lo que pasa, por eso estamos aquí en la convención y estamos listos para el que sea", expresó el entrenador mexicano que ha destacado en los últimos en charla con Elías Quijada.

Entrada de Canelo Álvarez en Arabia Saudita | AFP

¿Qué viene para el Canelo?

Sobre los planes para el próximo año, Reynoso reconoció que Álvarez podría subir al cuadrilátero en dos o incluso tres ocasiones, aunque su postura apunta a mantener un calendario de dos compromisos, siguiendo la tradición de pelear durante mayo y septiembre.

"Sí puede, pero vamos a ver qué es lo que hacemos, yo creo que con dos peleas está bien, con mayo y septiembre", señaló el entrenador. Además de ser contundente al resaltar que están en el proceso de poder extender ese vínculo después del próximo combate que espera tenga el mexicano.

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT

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