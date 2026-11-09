Julio César Chávez explicó las razones por las que no estuvo presente en la reciente pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez en Arabia Saudita. El histórico excampeón mexicano, quien forma parte del equipo de comentaristas de TV Azteca, reconoció que la distancia y la situación de seguridad en la región fueron motivos suficientes para evitar el viaje.
Canelo Álvarez apunta a enfrentarse a Lester Martínez
Aunque su trayectoria y jerarquía dentro del boxeo le permiten ser una de las figuras habituales en las grandes funciones internacionales, esta ocasión el César del Boxeo prefirió mantenerse lejos de Medio Oriente. El riesgo que representaba trasladarse hasta Arabia Saudita terminó por pesar más que la posibilidad de presenciar en primera fila el combate del tapatío.
¿Por qué Julio César Chávez no viajó a Arabia Saudita?
El propio Chávez fue contundente al explicar su decisión y dejó claro que no se trató de falta de interés por la función, sino de las circunstancias que rodeaban el evento. La distancia y, principalmente, el conflicto bélico fueron razones suficientes para descartar su presencia.
"Estaba muy lejos. La función estuvo buena, pero estuvo muy lejos y la guerra estuvo muy cabrona y para qué exponerse. Gracias a Dios no pasó nada", expresó en charla con Elías Quijada.
¿Cómo vio Julio César Chávez la pelea de Canelo?
A pesar de no haber viajado a Arabia Saudita, Chávez siguió el combate y compartió su valoración sobre lo mostrado por Álvarez.
El excampeón reconoció que el tapatío ya no atraviesa la misma etapa de su carrera, aunque destacó las cualidades que todavía lo mantienen como un peleador de élite.
"Vi bien a Canelo, lógicamente ya no es el mismo, pero su experiencia, su capacidad de asimilar los golpes fue llevando la pelea. Es gran peleador", comentó.
Aunque la función reunió a figuras importantes del boxeo internacional, para Chávez no valía la pena exponerse ante las condiciones que se vivían en la región.