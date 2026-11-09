¿Miedo a la guerra? Julio César Chávez revela por qué no viajó a ver a Canelo

Julio César Chávez destacó la calidad de Canelo en su última pelea | AFP - Especial

El Gran Campeón Mexicano explicó que la distancia y el conflicto bélico en Medio Oriente fueron factores para ausentarse de la función en la que Saúl Álvarez

Julio César Chávez explicó las razones por las que no estuvo presente en la reciente pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez en Arabia Saudita. El histórico excampeón mexicano, quien forma parte del equipo de comentaristas de TV Azteca, reconoció que la distancia y la situación de seguridad en la región fueron motivos suficientes para evitar el viaje.

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Aunque su trayectoria y jerarquía dentro del boxeo le permiten ser una de las figuras habituales en las grandes funciones internacionales, esta ocasión el César del Boxeo prefirió mantenerse lejos de Medio Oriente. El riesgo que representaba trasladarse hasta Arabia Saudita terminó por pesar más que la posibilidad de presenciar en primera fila el combate del tapatío.

¿Por qué Julio César Chávez no viajó a Arabia Saudita?

El propio Chávez fue contundente al explicar su decisión y dejó claro que no se trató de falta de interés por la función, sino de las circunstancias que rodeaban el evento. La distancia y, principalmente, el conflicto bélico fueron razones suficientes para descartar su presencia.

"Estaba muy lejos. La función estuvo buena, pero estuvo muy lejos y la guerra estuvo muy cabrona y para qué exponerse. Gracias a Dios no pasó nada", expresó en charla con Elías Quijada.

¿Cómo vio Julio César Chávez la pelea de Canelo?

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP

A pesar de no haber viajado a Arabia Saudita, Chávez siguió el combate y compartió su valoración sobre lo mostrado por Álvarez.

El excampeón reconoció que el tapatío ya no atraviesa la misma etapa de su carrera, aunque destacó las cualidades que todavía lo mantienen como un peleador de élite.

"Vi bien a Canelo, lógicamente ya no es el mismo, pero su experiencia, su capacidad de asimilar los golpes fue llevando la pelea. Es gran peleador", comentó.

Canelo Álvarez y Christian Mbilli en Arabia Saudita | AFP