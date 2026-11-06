El campeón supermedio de la CMB integró su nuevo cinturón a la colección

Saúl Álvarez volvió a ser tendencia en redes sociales al publicar un video donde sumó el cinturón de las 168 libras del CMB, que ganó el sábado ante Christian Mbilli, a su colección de títulos ganados en toda su carrera.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el tapatío compartió un video sosteniendo su más reciente cetro súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo, rodeado de más de 35 títulos logrados en cuatro divisiones distintas, desde superwelter hasta semipesado.

Canelo recuperó el título supermedio del CMB | @Canelo

“Y contando”, escribió Álvarez en la publicación donde lucen los galardones de los principales organismos del boxeo mundial: CMB, OMB, AMB, FIB y la prestigiosa revista The Ring.

Canelo Álvarez celebra su victoria ante Christian Mbilli | AFP

En la toma principal se observa al pugilista de pie cargando su nuevo fajín de las 168 libras, respaldado por una vitrina con 14 cetros y decenas de cinturones acomodados en el piso. Destacan también las famosas fajas conmemorativas que el CMB entrega en las fechas patrias del 5 de mayo y 16 de septiembre.

Celebración en familia

La victoria no se festejó en soledad. Su esposa, Fernanda Gómez, publicó una serie de postales familiares donde aparece junto al boxeador y sus pequeñas hijas, María Fernanda y Eva Victoria, posando en el centro del histórico vitral de títulos.

"Lo prometido es deuda", redactó Fernanda en sus redes, haciendo referencia a la broma previa al combate donde le advirtió al Canelo que solo regresara a casa si traía consigo el campeonato mundial.

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?