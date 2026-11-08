El futbolista del Toluca presumió en redes sociales que recuperó su costosa bolsa luego de denunciar el robo

Lo que comenzó como un momento de molestia terminó con un desenlace favorable para Jesús 'Canelo' Angulo, futbolista del Toluca, quien confirmó que logró recuperar su lujosa bolsa de la marca Goyard, valuada en aproximadamente 25 mil pesos, después de denunciar que una mujer se la había llevado de una tienda departamental.

El mediocampista de los Diablos Rojos compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde apareció sonriente y sosteniendo el artículo que le había sido sustraído. Con un breve mensaje de "Se logró", acompañado de emojis, el jugador dio a conocer que la bolsa nuevamente estaba en sus manos.

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¿Cómo recuperó 'Canelo' Angulo su bolsa tras sufrir un robo?

La situación comenzó cuando el futbolista denunció públicamente que había sido víctima de un robo al interior de una sucursal de Liverpool, ubicada en Galerías Metepec. De acuerdo con su testimonio, una mujer tomó su bolsa Goyard, en la que también guardaba diferentes objetos personales y documentos oficiales.

En un principio, Angulo manifestó su inconformidad con la atención recibida por parte de la tienda departamental, debido a las dificultades que encontró para acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, posteriormente confirmó que el establecimiento se puso en contacto con él y facilitó los videos para esclarecer lo ocurrido.

Jesús 'Canelo' Angulo con Toluca | x:@TolucaFC

Tras revisar las imágenes, el futbolista aseguró que una mujer había tomado sus pertenencias y decidió lanzar un ultimátum de 24 horas para que las devolviera. El jugador advirtió que, de no recuperar sus objetos, exhibiría públicamente el rostro de la persona involucrada, además de exigir la devolución de sus documentos personales.

'Canelo' Angulo presume que recuperó su bolsa de 25 mil pesos

Después de la controversia que generó su denuncia, el jugador del Toluca reapareció en Instagram con la bolsa recuperada, poniendo fin a la incertidumbre sobre el paradero del costoso accesorio. En una historia compartida desde el interior de un automóvil, el mediocampista mostró el artículo mientras sonreía a la cámara.

La publicación también fue compartida por la cuenta de Instagram @jrangulo19, donde se observa al futbolista vistiendo ropa deportiva roja y sosteniendo la bolsa verde con el característico diseño de Goyard. La imagen estuvo acompañada únicamente por el mensaje "Se logró", con el que celebró haber recuperado su pertenencia.