¿Pedrada de Almeyda a sus jugadores? El técnico de Rayados lanza advertencia tras goleada ante Toluca

Matías Almeyda ve desconcertado la goleada de Toluca sobre su equipo | MexSport

Tras caer 4-0 frente a los Diablos Rojos, el estratega argentino aseguró que en los últimos dos partidos espera ver una entrega que no encontró en el Nemesio Diez

La derrota de Rayados de Monterrey por 4-0 frente a Toluca dejó más que un mal resultado para el conjunto regiomontano. Matías Almeyda, lanzó un mensaje que podría interpretarse como una llamada de atención para sus futbolistas, en medio de la polémica que se vive al interior del equipo por las filtraciones de información a la prensa.

“Los dos partidos que vienen dejaremos el alma como pensé que hoy se iba a dejar”, expresó el estratega argentino después de la ante los Diablos Rojos.

Las palabras del ‘Pelado’ llegan en un momento complicado para Monterrey, que no solamente atraviesa dificultades deportivas, sino que también enfrenta cuestionamientos sobre la confianza y la unión dentro de su vestidor.

¿De qué se tratan las supuestas filtraciones?

La polémica comenzó el miércoles 4 de noviembre, cuando se difundió un video de una conversación de Matías Almeyda con sus jugadores durante un entrenamiento en El Barrial.

En las imágenes, el entrenador argentino mostró su molestia por la actitud de algunos futbolistas y dejó entrever que había perdido confianza en integrantes de su plantilla.

“Me va demostrando el tiempo que no puedo confiar, empiezo a dudar de cada uno de los que están”

El conjunto de Matías Almeyda cayó hasta la décima posición del Apertura 2026, con 21 puntos, y complicó sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. Monterrey todavía tiene dos encuentros por disputar, ante Querétaro y Pumas, ambos como visitante, por lo que deberá conseguir resultados positivos para mantenerse con vida en el torneo.