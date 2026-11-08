Protocolo de inicio del Toluca vs Monterrey de la J16 del Apertura 2026 | MexSport

Hugo González, Helinho, Paulinho y Díaz Price presentaron problemas de salud durante la semana; dos de ellos no estarían en condiciones de iniciar ante Rayados

Toluca tuvo complicaciones de última hora para preparar su compromiso frente a Monterrey, luego de que varios futbolistas presentaran problemas estomacales durante la semana. De acuerdo con el reporte de Beto Bernard, cuatro elementos del conjunto escarlata sufrieron malestares que complicaron la planificación del equipo para un partido importante en sus aspiraciones de Liguilla.

Los inconvenientes comenzaron el miércoles y, entre los síntomas reportados, estuvieron vómitos, diarrea y dolor de cabeza. Helinho y Díaz Price serían dos de los afectados que aparecerían en la banca, mientras que Hugo González logró recuperarse para estar disponible y disputar el encuentro.

Toluca tendrá varias ausencias ante Monterrey

Además de los problemas de salud, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed tiene otros inconvenientes para conformar su alineación. Pereira está suspendido y Méndez se encuentra lesionado, por lo que el cuerpo técnico deberá ajustar sus piezas para enfrentar a Rayados.

A este panorama se sumaron los malestares estomacales que afectaron a sus futbolistas durante la semana, quienes incluso tuvieron dificultades para entrenar con normalidad.

Por su parte, Hugo González también presentó problemas de salud, aunque el guardameta logró recuperarse a tiempo para participar en el encuentro.

Paulinho festeja el segundo gol de Toluca en contra de Monterrey | MexSport

Toluca y Monterrey, obligados a sumar en la lucha por la Liguilla

El enfrentamiento entre escarlatas y regiomontanos representa una oportunidad importante para ambos clubes. Toluca busca mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación y no perder terreno respecto al Atlas, que ocupa la cuarta posición.

Monterrey, por su parte, llega con la necesidad de acercarse a los puestos de Liguilla. Los Rayados se encuentran en el noveno lugar y cuentan con un partido pendiente, por lo que sumar puntos resulta fundamental para sus aspiraciones.

Además, ambos equipos tienen pendiente cumplir con los minutos de menores establecidos en el reglamento de la Liga MX, otro aspecto que deberán considerar durante el compromiso.