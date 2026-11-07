Renato Paiva reconoció que el buen futbol no garantiza títulos y recordó su experiencia con Toluca

Después de conseguir una victoria importante con Santos Laguna, Renato Paiva pidió mantener los pies sobre la tierra y evitar cualquier exceso de confianza rumbo a la Liguilla. Tras vencer 2-0 al Atlante en el Estadio Banorte, el estratega portugués reconoció el crecimiento de su equipo, pero advirtió que todavía no han conseguido nada.

Ilusionados no estamos. Yo creo que el secreto de este crecimiento, la palabra es conciencia, todos conscientes”, explicó Paiva, quien destacó que tanto jugadores como cuerpo técnico han entendido el proceso que atraviesa el conjunto lagunero.

Renato Paiva, entrenador de Santos Laguna | IMAGO7

El entrenador también dejó claro que tener un buen funcionamiento futbolístico no garantiza conquistar el campeonato. Para ejemplificarlo, recordó su anterior etapa con Toluca, donde, pese a considerar que su equipo jugaba bien, no consiguió alcanzar el objetivo.

Yo en Toluca jugué muy bien y chao, fracasó. Entonces tienes que ser eficaz, tienes que entender que es un partido diferente. Obviamente que yo creo que jugando bien estás más cerca de ganar, pero tienes que ser competitivo en la Liguilla”, señaló.

Renato Paiva, entrenador de Santos, observa el partido ante San Luis | Imago7

Por ello, Paiva considera que la fase final exige una preparación distinta, en la que también será fundamental la estrategia y la capacidad para competir en partidos de eliminación directa.

Cuando marquemos la calificación, aún nos falta. He dicho a los jugadores: aún nos falta y la caída puede ser muy grande y dolorosa”, advirtió.

Gol anulado a Jonathan Pérez en el Atlante vs Santos Laguna | IMAGO7

Paiva descarta una revancha contra Toluca

El portugués también habló sobre su pasado con los Diablos Rojos y descartó que exista algún sentimiento de venganza contra el equipo mexiquense. Reconoció que su salida le dolió, pero aseguró que ahora entiende que fue la decisión correcta para el club.

Yo amo mucho a Toluca, a su afición y a las personas que ahí trabajan. Entonces, no puede haber venganza donde te tratan bien”, expresó.