¡Necaxa acaba con su sequía de 13 jornadas! Vence a Xolos y complica su boleto a la Liguilla

Los Rayos se reencontraron con la victoria en el Apertura 2026 gracias a un golazo de Daniel Leyva

Después de 13 jornadas sin conocer la victoria, Necaxa finalmente encontró la luz al final del túnel. El conjunto hidrocálido hizo valer su condición de local y derrotó 1-0 a Tijuana en el Estadio Victoria, resultado que puso fin a una prolongada sequía, pero que también encendió las alarmas en el campamento fronterizo, pues su boleto a la Liguilla todavía no está asegurado.

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Daniel Leyva, el héroe de la noche

La última vez que los Rayos habían celebrado tres puntos fue en la Jornada 2, cuando superaron a Monterrey. Desde entonces, el equipo acumuló una serie de resultados adversos que lo dejaron sin posibilidades de pelear por la clasificación. Sin embargo, bajo el mando de Juan Reynoso, el equipo mostró señales de recuperación y encontró en esta penúltima fecha el triunfo que tanto se le había negado.

Del otro lado, los dirigidos por Sebastián Abreu llegaron con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la Fiesta Grande. Por ello, Tijuana tomó la iniciativa desde los primeros instantes y estuvo cerca de abrir el marcador apenas al minuto 3, cuando Gilberto Mora participó en una jugada que terminó con un disparo de Adonis Preciado, bloqueado por Diego Ochoa.

Necaxa vs Xolos Jornada 16 Apertura 2026 | IMAGO7

Los visitantes insistieron y al 6' encontraron otra oportunidad mediante un servicio de Preciado que Francisco González mandó al fondo de las redes; sin embargo, la anotación no subió al marcador debido a una infracción previa del futbolista ecuatoriano. Necaxa respondió con Emilio Rodríguez, quien al minuto 10 ingresó al área por el costado derecho, aunque su disparo terminó en las manos de José Antonio Rodríguez.

La insistencia de los locales tuvo recompensa apenas dos minutos después. En un tiro de esquina cobrado por Lorenzo Faravelli, Daniel Leyva apareció sin marca para conectar una espectacular volea que dejó sin posibilidades al guardameta fronterizo. El 1-0 cambió el panorama del encuentro y permitió que los hidrocálidos jugaran con mayor confianza.

Necaxa celebrando gol ante Xolos | IMAGO7

El gol impulsó a Necaxa, que estuvo cerca de ampliar la diferencia al 14', nuevamente con Emilio Rodríguez como protagonista, pero Toño Rodríguez evitó el segundo tanto. Tijuana intentó reaccionar antes del descanso y generó peligro mediante un remate de cabeza de Jesús Alejandro Gómez en un tiro de esquina al 31', aunque el balón terminó fuera. Más tarde, Preciado volvió a probar suerte dentro del área, pero tampoco encontró el camino al gol.

Para la segunda mitad, los Rayos estuvieron cerca de aumentar su ventaja con un disparo de Faravelli al minuto 54, que obligó a una intervención de José Antonio Rodríguez. Tijuana no bajó los brazos y encontró una oportunidad importante al 63', cuando Ignacio Rivero buscó el empate, pero Javier Orantes apareció como salvador de los locales al rechazar su remate y evitar que el marcador se igualara.

Afición durante el Necaxa vs Xolos | IMAGO7

¿Qué necesita Tijuana para clasificar a la Liguilla?

Conforme avanzó el reloj, los fronterizos incrementaron sus intentos por rescatar al menos un punto, pero Necaxa resistió los embates y protegió una ventaja que significó mucho más que tres unidades para un equipo que llevaba prácticamente todo el torneo sin celebrar.

Así, los Rayos consiguieron su tercera victoria del Apertura 2026 y se despidieron de su afición con una alegría que parecía lejana. Tijuana, en cambio, dejó escapar una oportunidad importante y ahora tendrá que jugarse su futuro en la última jornada, cuando se enfrente al Atlante con la obligación de conseguir un resultado que le permita mantenerse en la pelea por la Liguilla.