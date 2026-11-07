Los Guerreros aprovecharon la superioridad numérica tras la expulsión de Aarón Quirós y derrotaron 2-0 al Atlante

Los Guerreros derrotaron 2-0 al Atlante en la Jornada 16 del Apertura 2026 y dieron un paso más en su objetivo de mantenerse entre los ocho mejores del campeonato. Con este resultado, el conjunto lagunero extendió a su racha de triunfos en el torneo y llegan a ocho victorias en los últimos nueve encuentros.

¿Cómo fue el partido?

El encuentro comenzó con intensidad y oportunidades para ambos equipos, pero el panorama cambió muy temprano para los Potros. Al minuto 14, Aarón Quirós recibió la tarjeta roja después de que el árbitro Marco Antonio Ortiz revisara la jugada en el VAR y determinara que había cortado una oportunidad manifiesta de gol de Esteban Lozano.

Gol anulado a Jonathan Pérez en el Atlante vs Santos Laguna | IMAGO7

Con superioridad numérica, Santos tomó el control de las acciones, aunque no consiguió reflejarlo en el marcador durante la primera mitad. Incluso, Jonathan Pérez había mandado el balón a las redes al minuto 15, pero la anotación fue invalidada por fuera de juego.

Atlante también tuvo oportunidades para adelantarse. Martín Sarrafiore estuvo cerca de marcar al minuto 55, cuando su disparo se estrelló en el travesaño de Carlos Acevedo; sin embargo, los Guerreros encontraron la contundencia en el tramo final.

Jonathan Pérez fetejando el gol que posteriormente le anularon ante Atlante | IMAGO7

Así se abrió el marcador

Al minuto 66, Tahiel Jiménez abrió el marcador con un disparo cruzado después de una combinación ofensiva que inició Ezequiel Bullaude. Diez minutos más tarde, Esteban Lozano amplió la ventaja con una definición de derecha dentro del área, luego de recibir un pase filtrado.

Con el 2-0, Santos administró la ventaja ante un Atlante que no encontró la manera de reaccionar. Los laguneros consiguieron tres puntos fundamentales en la recta final del torneo y mantienen su buen momento futbolístico, por el momento se mantienen en la quinta posición con 25 unidades, mientras que Atlante se despide de casa con una derrota y se mantiene con 14 unidades.