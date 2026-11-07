El presidente de Santos reconoció los retos que enfrenta la institución, aunque solo piensan en el campeonato

Aleco Irarragorri tiene claro el objetivo de Santos Laguna, el cual es conquistar su séptimo título de Liga MX. El presidente del conjunto lagunero en exclusiva para RÉCORD destacó el momento que atraviesa el equipo, aunque dejó en claro que no quiere adelantarse y prefiere concentrarse en cada compromiso.

Estoy muy bien y con los pies en la tierra, vamos partido a partido. Primero la 7 y después vamos por la 8”, expresó el directivo, quien también reconoció que los últimos dos años representaron un periodo de muchos retos para la institución.

Aleco Irarragorri a su llegada al partido de Santos de la Jornada 11 | Imago7

Para Irarragorri, una de las principales transformaciones del club estuvo en el capital humano que integra al equipo, pues considera que son los jugadores y las personas que trabajan dentro de la institución quienes han conseguido cambiar el rumbo deportivo.

Lo que cambió es el capital humano del equipo, ellos son quienes hacen la magia ahí adentro. Yo solo soy cantante y me dedico a cantar”, comentó.

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna | MEXSPORT

El presidente también recordó los momentos complicados que vivió con la afición, particularmente los abucheos que recibió hace aproximadamente año y medio. Lejos de rechazar aquellas muestras de inconformidad, reconoció que fueron justificadas por el rendimiento que tenía el equipo en ese momento.

Hace año y medio me abuchearon y con causa, pero fue totalmente merecido”, señaló.

Actualmente, Santos atraviesa una racha de siete victorias en los últimos ocho partidos, aunque Irarragorri insistió en que esa marca no representa la meta final. Para el directivo, el objetivo sigue siendo conseguir la séptima estrella y trabajar diariamente para alcanzarla.

Tenemos seis al hilo, no es el objetivo. El objetivo es la 7, vamos a buscarla todos los días y todos los partidos”, sentenció.