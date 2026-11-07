Los futbolistas se retaron y dijeron de cosas en el camino rumbo a los vestidores del estadio Libertad Financiera

Luego de que el Atlético de San Luis vivió un nuevo descalabro, ahora a manos de Juárez en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, Benjamín Galdames, futbolista del equipo rojiblanco, dejó ver su frustración luego de hacerse de palabras y casi golpear a Raymundo Fulgencio en la cabeza, situación que no llegó a más gracias a la gente del Estadio Libertad Financiera y de los Bravos.

¿Qué pasó entre los futbolistas?

Tras el final del partido, los futbolistas no mostraron mayor problema dentro del terreno de juego, sin embargo, en los túneles rumbo a los vestidores Raymundo Fulgencio y Benjamín Galdames se hicieron de palabras, incluso el futbolista de Bravos invitó a los golpes al delantero de San Luis.

A través de un video que circula en redes sociales se ve a ambos haciéndose de palabras mientras el equipo de Juárez detiene a Fulgencio; por su parte la seguridad del estadio se llevó a Galdames quien no dejaba de insultar a Ray.

Atlético San Luis vs Juárez, Apertura 2026 | IMAGO7

Maricon poco hombre, eso es lo que eres, metete con los hombres, no con las mujeres, maricón”, gritaba Galdames mientras la gente lo alejaba del futbolista.

Que te estoy diciendo pend… vente, sal, vente, vamos”, respondió Fulgencio, mientras sus compañeros lo llevaban a los vestidores.

Hasta el momento no se sabe que pudo provocar la detonación del problema y la razón de por qué se decían lo que decían, afortunadamente este no escaló a más gracias a la intervención de la gente de Juárez y la seguridad del recinto.

Raymundo Fulgencio con Juárez | IMAGO7

¿Cómo quedó el Atlético de San Luis vs Juárez?

Entre cuatro apagones en el estadio, el conjunto de la frontera logró imponerse ante el equipo potosino 0-1, consiguiendo así su tercera victoria del campeonato, misma que no sirve de mucho para sus aspiraciones de salir del último lugar de la tabla y no se diga de pensar en posibilidades de entrara a la Liguilla.

Por su parte, el Atlético de San Luis también parece haberse despedido de sus chances de entrar a la fiesta grande. Gracias al gol de Óscar Estupiñán los potosinos se quedaron a tres puntos del octavo lugar que es Léon, mismo que aún no juega su partido de la fecha 15 del Apertura 2026.