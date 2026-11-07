Santiago Sandoval, de la Sub-17 de Chivas a la Selección Mayor en apenas un año

Su crecimiento ha sido tan acelerado como sorprendente

El futbol mexicano tiene una nueva historia de talento y proyección. Santiago Sandoval, joven futbolista de Chivas, protagonizó un ascenso meteórico al pasar de las categorías inferiores del Guadalajara a recibir una oportunidad con la Selección Mexicana Mayor.

¿Cómo comenzó?

Su crecimiento ha sido tan acelerado como sorprendente. Sandoval comenzó destacando en la categoría Sub-17 del Rebaño Sagrado, pero sus condiciones futbolísticas llamaron la atención de Gabriel Milito, quien decidió apostar por su talento y adelantar su proceso de formación.

El estratega argentino le abrió las puertas del primer equipo, permitiéndole dar un salto importante sin recorrer el camino habitual por las categorías Sub-19, Sub-21 y el Tapatío. Una decisión que el juvenil supo aprovechar.

Santiago Sandoval besa el escudo de las Chivas en el festejo de su gol ante Atlante | MEXSPORT

Sus números respaldan su crecimiento. En sus primeros 40 partidos de Liga MX, Santiago acumula 12 goles y dos asistencias, estadísticas que reflejan su capacidad ofensiva y la importancia que ha adquirido dentro del esquema rojiblanco. Además, durante el Apertura 2026 ha conseguido cinco anotaciones, colocándose entre los principales goleadores del Guadalajara.

Su evolución tampoco pasó desapercibida para la Selección Mexicana. El siguiente gran paso llegó con su convocatoria al combinado nacional mayor, una recompensa al crecimiento que ha mostrado en tan poco tiempo, actualmente Rafael Márquez lo ha convocado en dos ocasiones en su proceso como seleccionador.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas | IMAGO 7

La joya de Chivas

A sus 19 años, Sandoval representa una de las apuestas interesantes del futuro del futbol mexicano y un ejemplo de que las oportunidades para los jóvenes pueden marcar la diferencia cuando existe talento y capacidad para responder.

De la Sub-17 de Chivas a la Selección Mayor en menos de un año. Una historia que ilusiona en Verde Valle y que apenas comienza. El siguiente objetivo será consolidarse tanto con el Guadalajara como con el Tricolor.