¿Dónde ver Pumas vs América? Canales y hora del partido de la Jornada 16 de Liga MX

¿Dónde ver Pumas vs América? Canales y hora del partido de la Jornada 16 de Liga MX El Clásico Capitalino podría definir las posiciones de cara a la Liguilla

Pumas vs América será el platillo principal de la Jornada 16 del Apertura 2026 en la Liga MX. El compromiso está programado para este 7 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

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Podrás seguir el duelo a través de Canal 5, TUDN y ViX, en un escenario que promete recibir una importante entrada para una de las rivalidades más representativas del futbol mexicano.

Pumas y América con cuentas pendientes

Este partido llega con cuentas pendientes después de lo sucedido en el Clausura 2026. Pumas consiguió dejar fuera al América durante los Cuartos de Final de aquella Liguilla, luego de una eliminatoria que terminó igualada 3-3 en el marcador global.

La mejor posición de los universitarios en la clasificación les permitió quedarse con el boleto a semifinales, un resultado que todavía forma parte de la memoria reciente de ambos clubes.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

¿Cómo llegan?

América llega a la Jornada 16 del Apertura 2026 ubicado en la parte más alta de la clasificación con 29 puntos, mientras que Pumas se encuentra en el décimo escalón con 20 unidades.

Henry Martín aparece como uno de los futbolistas a seguir en el conjunto de Coapa, respaldado por sus 10 anotaciones en el campeonato. Por el lado de Universidad, el brasileño Juninho suma nueve tantos y se presenta como una de las principales cartas ofensivas de los locales.

Jugadores de América reclamando a César Ramos Palazuelos | MEXSPORT

La porra del América ya calentó el Clásico Capitalino entre Pumas y América desde horas previas, integrantes del grupo de animación americanista Ritual del Kaos se hicieron presentes en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario para desplegar una enorme manta con un mensaje dirigido al conjunto auriazul.

“Mi clásico es... humillarte”. Sobre una lona amarilla, acompañada de letras negras y el escudo de Universidad tachado. Todo esto en la previa de un partido tenso y de cuidado.

CU en la Final del Clausura 2026 | IMAGO7

Fecha: 7 de noviembre

Hora: 21:00

Estadio: Olímpico Universitario