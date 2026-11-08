'Infernal' goleada de Toluca sobre Rayados; los Diablos están clasificados a Liguilla

Toluca festeja el gol de Nico Castro que abrió el marcador en el Nemesio Diez | Imago7

El cuadro de Mohamed le pasó por encima al conjunto regiomontano en el Nemesio Diez

Toluca derrotó 4-0 a Monterrey y termina con su mala racha de ocho partidos sin conocer la victoria desde la Jornada 7 cuando se enfrentó a Puebla.

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Se vuelve a encender el Infierno

El partido comenzó con un recibimiento especial para el equipo de Monterrey al infierno, con fuegos artificiales y banderas con trincheras en toda la tribuna local, Toluca se encargó de que Rayados el reciente título que los choriceros le arrebataron tras coronarse en la Leagues Cup.

Con información de Alberto Bernard, Toluca sufrió la baja de algunos jugadores (Jorge Díaz Price, Federico Viñas) por un tema de intoxicación de alimentos, al igual que Hugo González quien alcanzó a recuperarse e inició de titular.

Nico Castro anota el primer gol ante Rayados en la Jornada 16 de Toluca en el Nemesio Diez | Imago7

No habían pasado 10 minutos del partido cuando Nicolás Castro abrió el marcador para el equipo local en una jugada colectiva con Brian García. Al minuto 22 Paulinho puso el 2-0 con un golazo gracias a un pase de Nicolás Castro, en donde el portugués encontró el espacio para darse la vuelta y definir al segundo poste para anotar su quinto gol del torneo. El portugués firmó un doblete para poner el tercero de la noche.

Carlos Salcedo fue expulsado tras una dura entrada sobre Helinho en el 61’. En los minutos finales Jesús Gallardo apareció para poner el cuarto y ultimo gol de la noche.

Un invitado más a la 'Fiesta Grande'

Con este resultado Toluca recupera confianza tras una serie de partidos en donde no habia podido sumar y continúa en la lucha por mantenerse en los primeros lugares de la tabla, mientras que Rayados se mantiene fuera de la liguilla por el momento.