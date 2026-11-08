El exsilbante recordó el encontronazo con el Turco durante un Clásico Capitalino y reveló qué impidió que la discusión terminara en golpes

Antonio Mohamed volvió a estar en el centro de la polémica luego de que un exárbitro de la Liga MX revelara que estuvo a punto de golpearlo durante un partido entre América y Pumas. El incidente ocurrió en el Clausura 2023, cuando el Turco dirigía al conjunto universitario y protagonizó una fuerte discusión con uno de los integrantes del cuerpo arbitral en pleno Clásico Capitalino.

La historia fue revelada por Eduardo Galván Basulto, quien reconoció que estuvo cerca de responder con un puñetazo al entrenador argentino después de recibir un fuerte reclamo. Sin embargo, aseguró que su responsabilidad como cuarto árbitro y el respeto por su profesión lo llevaron a contenerse, evitando que el enfrentamiento escalara a una agresión física.

Cerca de golpear al 'Turco'

Durante una entrevista para el programa La Cabina del VAR, Eduardo Galván Basulto recordó lo ocurrido el 22 de abril de 2023 en el Estadio Azteca, cuando América recibió a Pumas. El exsilbante explicó que intentó tranquilizar en repetidas ocasiones a Mohamed, quien se encontraba molesto por las decisiones arbitrales, e incluso le advirtió que César Arturo Ramos, encargado de dirigir el encuentro, no permitiría que continuara protestando.

Sin embargo, la situación subió de tono cuando el estratega argentino se acercó para gritarle directamente al oído, una acción que provocó el enojo de Galván. "No le solté un derechazo porque obviamente era el cuarto árbitro y respeto y por la profesión", confesó el exárbitro, quien aseguró que estuvo muy cerca de perder la calma ante la actitud del entonces entrenador universitario.

Eduardo Galván (izquierda) llegando al América vs Pumas del Clausura 2023 | Imago7

"Pero ese grito te lo dan en la calle y no la cuenta el que está al lado", agregó Galván Basulto para describir la intensidad del momento. Finalmente, la discusión terminó con la expulsión de Antonio Mohamed antes del descanso, luego de que César Ramos decidiera mostrarle la tarjeta roja por sus constantes reclamos durante el enfrentamiento entre Águilas y Universitarios.

Antonio Mohamed se disculpó con el árbitro, pero después lo criticó públicamente

Pese a lo ocurrido durante el partido, Eduardo Galván reveló que el 'Turco' lo buscó al finalizar el encuentro para ofrecerle una disculpa frente a los demás integrantes de la cuarteta arbitral y el comisario. De acuerdo con su relato, el técnico argentino reconoció que su comportamiento no había sido el adecuado y mostró arrepentimiento por la manera en que reaccionó.

"Realmente el tipo estaba arrepentido en ese momento de lo que hizo", explicó el exárbitro. No obstante, aseguró que la situación cambió cuando Mohamed compareció ante los medios de comunicación, pues consideró que el entrenador terminó responsabilizándolo por lo sucedido. "Pero ante los medios me tiró como el peor del mundo", señaló durante la conversación.