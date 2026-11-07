Esteban Solari reconoce el trabajo de su hermano en América y le pide dos estrellas del Real Madrid

Los hermanos Solari, Esteban y Santiago en sus pasos como entrenadores de Liga MX | Imago7

El entrenador universitario 'ha calentado' la previa del Pumas vs América de la Jornada 16

El Clásico Capitalino entre Pumas y América tiene un ingrediente especial para Esteban Solari, quien no dudó en reconocer el trabajo que realizó su hermano, Santiago Solari, durante su etapa como entrenador de las Águilas. El actual técnico universitario aseguró que siguió de cerca su paso por Coapa y destacó el desempeño que tuvo el conjunto azulcrema bajo su dirección.

Sin embargo, el estratega argentino también aprovechó su relación familiar para lanzar una peculiar petición al Real Madrid, donde actualmente trabaja su hermano. Entre risas, el entrenador de Pumas aseguró que le gustaría contar con Kylian Mbappé y Vinicius Junior como refuerzos para el conjunto auriazul, en medio de la exigencia por mejorar sus resultados en el Apertura 2026.

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Esteban seguía de cerca el trabajo azulcrema de Santiago

Durante una entrevista con David Faitelson para TUDN, Esteban Solari recordó la etapa de su hermano Santiago al frente del América entre 2021 y 2022. El actual entrenador de los Universitarios reconoció que seguía de cerca el futbol mexicano durante aquel periodo y aseguró sentirse orgulloso de lo conseguido por su hermano.

Yo creo que le fue muy bien, lo seguía en ese momento. Creo que su equipo jugaba bien, entonces estoy muy orgulloso de él

Santiago Solari en el Estadio Azteca para un partido de América cuando él era su entrenador | Imago7

Durante su paso por las Águilas, Santiago Solari dirigió 52 partidos, con un balance de 27 victorias, 12 empates y 13 derrotas. Aunque no consiguió levantar un título con el conjunto azulcrema, dejó números positivos antes de abandonar la institución durante el Clausura 2022.

¿Mbappé y Vinicius a Pumas? La inesperada petición de Esteban Solari

Actualmente, Santiago Solari se desempeña como director de Futbol Profesional del Real Madrid, situación que su hermano Esteban aprovechó para bromear sobre la posibilidad de incorporar a dos de las principales figuras del conjunto merengue. "A Vinicius y Mbappé que me los preste", comentó entre risas, dejando claro que se trataba de una petición en tono de broma y no de una negociación real.

Más allá de su comentario, el entrenador de Pumas reconoció que el equipo mantiene una deuda deportiva durante el Apertura 2026, particularmente por sus dificultades para consolidarse entre los primeros lugares de la Liga MX. Solari aseguró que la identidad universitaria debe ser uno de los principales pilares para recuperar el protagonismo y competir por objetivos importantes.

Esteban Solari, director técnico de Pumas en la Liga MX | MEXSPORT