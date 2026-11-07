América se juega el liderato y romper una racha de 23 años sin ganar Clásicos ante Pumas

De no vencer a los universitarios, las Águilas de Guillermo Almada sumarán dos torneos cortos seguidos sin triunfos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas, algo que no ocurre desde 2003

América está ante un partido que puede marcar su semestre. Las Águilas enfrentarán a Pumas con la obligación de ganar no solamente por la rivalidad, sino también para evitar sumar otro torneo consecutivo sin conseguir una victoria en alguno de sus tres clásicos, algo que no sucedía desde hace 23 años.

El conjunto azulcrema no pudo imponerse a Chivas, Cruz Azul ni Pumas durante el Clausura 2026 y ahora está en riesgo de repetir la historia en el Apertura. De no conseguir el triunfo ante los universitarios, América completaría dos torneos cortos consecutivos sin ganar un solo Clásico Nacional, Capitalino o Joven, algo que solo sucedió en 1998 y en el 2003 desde la creación de este formato.

Torneos cortos en los que América no ganó ninguno de los tres clásicos

Verano 1997: America 0-0 Chivas, Cruz Azul 2-1 América y Pumas 2-1 América

Invierno 1998: Chivas 1-0 América, Pumas 3-1 América y Cruz Azul 3-1 América.

Invierno 2001: América 1-1 Chivas, América 1-1 Pumas y Cruz Azul 2-1 América.

Verano 2002: Pumas 0-0 América, Cruz Azul 2-0 América y América 2-3 Chivas.

Clausura 2003: América 1-1 Chivas, América 1-1 Pumas y Cruz Azul 3-1 América.

Apertura 2003: América 1-2 Chivas, Pumas 4-3 América y América 1-1 Cruz Azul.

Apertura 2010: América 0-0 Chivas, Pumas 1-0 América y Cruz Azul 1-0 América.

Apertura 2011: Pumas 1-0 América, América 1-3 Chivas y Cruz Azul 3-1 América.

Apertura 2014: América 0-1 Pumas, Cruz Azul 2-0 América y América 0-0 Chivas.

Clausura 2024: América 0-0 Chivas, Pumas 2-1 América y Cruz Azul 2-1 América.

Clausura 2026: Chivas 1-0 América, Pumas 1-0 América y América 1-1 Cruz Azul.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | MEXSPORT

La situación también pone bajo los reflectores a Guillermo Almada. El uruguayo está cerca de convertirse en el primer entrenador del América desde Alfredo Tena, en 2011, que termina su primera temporada al frente del equipo sin conseguir una victoria en ninguno de los clásicos. El estratega azulcrema tiene ante Pumas una última oportunidad para evitarlo.

Pero la importancia del encuentro va más allá del orgullo. América también se juega el liderato general, por lo que un tropiezo podría costarle la primera posición a falta de un solo juegos. Las Águilas necesitan una victoria para mantenerse en la parte más alta de la tabla.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7