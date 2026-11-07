América está ante un partido que puede marcar su semestre. Las Águilas enfrentarán a Pumas con la obligación de ganar no solamente por la rivalidad, sino también para evitar sumar otro torneo consecutivo sin conseguir una victoria en alguno de sus tres clásicos, algo que no sucedía desde hace 23 años.
¿Dónde ver Pumas vs América? Canales y hora del partido de la Jornada 16 de Liga MX
El conjunto azulcrema no pudo imponerse a Chivas, Cruz Azul ni Pumas durante el Clausura 2026 y ahora está en riesgo de repetir la historia en el Apertura. De no conseguir el triunfo ante los universitarios, América completaría dos torneos cortos consecutivos sin ganar un solo Clásico Nacional, Capitalino o Joven, algo que solo sucedió en 1998 y en el 2003 desde la creación de este formato.
Torneos cortos en los que América no ganó ninguno de los tres clásicos
Verano 1997: America 0-0 Chivas, Cruz Azul 2-1 América y Pumas 2-1 América
Invierno 1998: Chivas 1-0 América, Pumas 3-1 América y Cruz Azul 3-1 América.
Invierno 2001: América 1-1 Chivas, América 1-1 Pumas y Cruz Azul 2-1 América.
Verano 2002: Pumas 0-0 América, Cruz Azul 2-0 América y América 2-3 Chivas.
Clausura 2003: América 1-1 Chivas, América 1-1 Pumas y Cruz Azul 3-1 América.
Apertura 2003: América 1-2 Chivas, Pumas 4-3 América y América 1-1 Cruz Azul.
Apertura 2010: América 0-0 Chivas, Pumas 1-0 América y Cruz Azul 1-0 América.
Apertura 2011: Pumas 1-0 América, América 1-3 Chivas y Cruz Azul 3-1 América.
Apertura 2014: América 0-1 Pumas, Cruz Azul 2-0 América y América 0-0 Chivas.
Clausura 2024: América 0-0 Chivas, Pumas 2-1 América y Cruz Azul 2-1 América.
Clausura 2026: Chivas 1-0 América, Pumas 1-0 América y América 1-1 Cruz Azul.
La situación también pone bajo los reflectores a Guillermo Almada. El uruguayo está cerca de convertirse en el primer entrenador del América desde Alfredo Tena, en 2011, que termina su primera temporada al frente del equipo sin conseguir una victoria en ninguno de los clásicos. El estratega azulcrema tiene ante Pumas una última oportunidad para evitarlo.
Pero la importancia del encuentro va más allá del orgullo. América también se juega el liderato general, por lo que un tropiezo podría costarle la primera posición a falta de un solo juegos. Las Águilas necesitan una victoria para mantenerse en la parte más alta de la tabla.
Del otro lado, Pumas también tiene mucho en juego. Los universitarios necesitan un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, mientras que solo el empate los estaría dejando fuera de la Liguilla, dependiendo de los demás resultados de la jornada.