América, el equipo que más goles le ha metido a Keylor Navas en Liga MX

El arquero tico ha sufrido 10 anotaciones de las Águilas

La clasificación a Liguilla está en juego para Pumas y uno de los elementos a seguir en el encuentro ante América será Keylor Navas, el capitán del equipo que ha salvado en repetidas ocasiones al club. Sin embargo, las Águilas son precisamente el conjunto que más veces le ha anotado en su paso por Liga MX.

¿Cuántos goles le ha anotado América a Keylor Navas?

En cuatro partidos disputados ante América, el arquero costarricense ha recibido 10 anotaciones, mientras que en sólo uno de esos encuentros se ha ido con la portería en cero, en la Jornada 12 del Clausura 2026.

En su presentación en el Clásico Capitalino, Navas se llevó cuatro goles, pero fue hasta la Liguilla del torneo pasado que sumó la cuenta. Un 6-6 en marcador global de la serie de Cuartos de Final fue suficiente para alcanzar las 10 anotaciones en contra.

Keylor Navas vs América en el Apertura 2026 | IMAGO7

Cruz Azul, el equipo mexicano que más le ha anotado a Keylor Navas en todas las competencias

Cabe señalar que el equipo mexicano que más goles le ha hecho a Keylor Navas es Cruz Azul, con 15. Esto al tomar en cuenta los enfrentamientos de cuando el tico representaba al Saprissa.

Pachuca también le ha anotado 10 goles, pero esta estadística considera los partidos con Saprissa de igual forma. Chivas, en tres duelos disputados en Liga MX le ha marcado siete tantos, un ritmo positivo para los Rojiblancos.

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Keylor Navas deberá estar en su mejor versión para proteger el arco en este Clásico Capitalino, pues la defensa de Pumas lleva 11 encuentros consecutivos con gol concedido, por lo que la expectativa en esa zona no es del todo alta.

La victoria ante América significará una potente inyección de motivación para el conjunto auriazul, que tiene la clasificación en sus manos, después de la derrota de Xolos en la penúltima fecha.