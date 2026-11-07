El icónico portero confesó lo difícil que fue su etapa en Universidad Nacional

El paso de Adrián Chávez por Pumas terminó convirtiéndose en una de las experiencias más difíciles de su carrera y, de acuerdo con el propio exguardameta del América, fue el detonante de su retiro del fútbol profesional.

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En entrevista para RÉCORD, el histórico arquero azulcrema reveló que los problemas internos entre Hugo Sánchez y la directiva universitaria terminaron afectándolo directamente, al grado de sentirse relegado y mentalmente desgastado durante el tiempo que permaneció en el equipo.

Adrián Chávez, exportero mexicano | MEXSPORT

Chávez aclaró que no guarda odio hacia la institución auriazul, pero reconoció que el trato que recibió durante aquella etapa fue determinante para tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida profesional.

Sí, realmente fue por eso que me retiré del fútbol. Lo que recibí en el Club Universidad Nacional fue lo que terminó por llevarme a tomar esa decisión. Y quiero dejar algo muy claro: no odio a Pumas. Escucha bien lo que te digo, no odio a Pumas. Simplemente entendí que Hugo Sánchez me había llevado como parte de su plantilla porque no le tenía el 100 por ciento de confianza a Bernal.

Adrián Chávez durante un partido con América | MEXSPORT

Yo tenía contrato con León cuando me encontré con Hugo Sánchez y me dijo: ‘Oye, échame la mano aquí en Pumas, porque a Bernal no le tengo mucha confianza. Quiero ver si tú puedes apuntalar al equipo y ayudarme a ver cómo podemos mejorar’. Le respondí que sí, que con mucho gusto. Entonces, en contra de la directiva, Pumas me contrata. La verdad es que desde ahí empecé mal con ellos, y Hugo también comenzó a tener problemas con la directiva. Finalmente, me fui a Pumas”, reveló

El exarquero explicó que, cuando Hugo Sánchez tuvo diferencias con los dirigentes universitarios, él terminó pagando las consecuencias. Incluso, aseguró que dejó de ser considerado para los entrenamientos y pasó gran parte de ese periodo sentado a la orilla de la cancha, una situación que terminó por desgastarlo emocionalmente.

“Cuando Hugo se enoja con la directiva, quien terminó pagando las consecuencias fui yo. Ni siquiera me metían a los entrenamientos en Cantera; me tenían sentado a la orilla de la cancha. Así fueron esos seis meses para mí. Llegó un momento en el que me pregunté: ‘¿Qué hago en el futbol?’. Me cansaron mentalmente. De la noche a la mañana, un día me desperté y dije: ‘No más fútbol’. Fui a hablar con el presidente del equipo y le dije: ‘Señor, aquí está mi renuncia’. Me respondió: ‘Pero todavía tienes contrato’. Y le contesté: ‘No importa, no quiero nada. Yo me retiro del fútbol’”, añadió.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

Chávez también recordó que, una vez concluida aquella temporada, recibió una nueva invitación para regresar a Pumas. Miguel Mejía Barón le comunicó que lo tenía contemplado para el siguiente torneo, en un equipo al que también llegaría Jorge Campos, quien, según le explicaron, jugaría como delantero durante toda la temporada.

Sin embargo, la experiencia que había vivido anteriormente pesó más que la posibilidad de volver a las canchas. El exportero agradeció que lo tomaran en cuenta, pero aprovechó la conversación para explicar lo sucedido y dejar claro que su decisión de alejarse del fútbol ya estaba tomada.

Yo le respondí: ‘Miguel, te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho que hayas pensado en mí’. Le platiqué todo lo que me habían hecho en el club y le dije que no podía creer lo que había vivido ahí. Le expliqué: ‘Mira, me cansaron. Yo ya no quiero saber nada del fútbol’. Fue entonces cuando decidí retirarme”, concluyó.