Miguel Herrera consideró que los Potros merecían un mejor resultado ante los Laguneros

La derrota 2-0 ante Santos Laguna dejó frustrado a Miguel Herrera, debido a que después del encuentro, el entrenador del Atlante cuestionó algunas decisiones arbitrales y consideró que sus futbolistas hicieron méritos suficientes para conseguir un resultado distinto en el Estadio Banorte.

“Estoy frustrado porque el equipo que jugó al futbol e intentó hacer los goles fue Atlante, hasta que recibimos el gol. Tuvimos cinco oportunidades de gol y un penal que no se marca”, expresó el estratega, quien también comparó la acción con una jugada ocurrida en el partido ante Pumas, donde, según su apreciación, una situación similar terminó en penal y expulsión.

Herrera también habló sobre la tarjeta roja que recibió Aarón Quirós durante la primera parte, luego de la revisión del VAR. Aunque evitó asegurar que existiera una falta, cuestionó la interpretación de la jugada.

“Son dos jugadores que se enredan y no digo que sea falta, pero venía cerrando Nico”, comentó.

Gol anulado a Jonathan Pérez en el Atlante vs Santos Laguna | IMAGO7

Más allá del resultado, el técnico azulgrana destacó el funcionamiento de su equipo, al considerar que sus futbolistas han comenzado a entender la idea de juego, pese a que el plantel prácticamente comenzó desde cero y todavía atraviesa un proceso de adaptación.

“El funcionamiento del equipo me agrada, a pesar de que los muchachos empezaron de cero y apenas se están conociendo. Estamos plasmando lo que queríamos hacer”, señaló. Sin embargo, reconoció que la diferencia estuvo en la falta de contundencia frente al arco rival.

Herrera destaca a Sarrafiore

Por otra parte, el entrenador habló sobre Martín Sarrafiore y la posibilidad de que obtenga el pasaporte mexicano, al recordar que el futbolista tiene ascendencia mexicana por parte de su madre.

Tahiel Jiménez celebrando ante Atlante | IMAGO7