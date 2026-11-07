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Atlante vs Santos Laguna EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 16: Transmisión, goles y resultado
Actualizado a 20:20 - 6 de noviembre de 2026
Los de Torreón sueñan con una Liguilla en este torneo
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Santos Laguna visita al Atlante con el sueño de meterse entre los 8 mejores del Apertura 2026 rumbo a la Liguilla. El conjunto de la Comarca Lagunera llegará al compromiso ubicado en la octava posición de la tabla general con 22 unidades.
Mientras que el Atlante se encuentra en el decimosexto lugar con apenas 14 puntos. La diferencia de ocho unidades entre ambos equipos refleja los distintos escenarios que enfrentan en la recta final del campeonato.
Para Santos Laguna, llega a tope después de reencontrarse con la victoria, ante Necaxa, después de cortar esa racha de 6 triunfos consecutivos. Por su parte, Atlante buscará aprovechar su condición de local para mejorar sus números, luego de quedarse sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.
El conjunto capitalino se encuentra en la decimosexta posición, con 14 puntos, por lo que buscará aprovechar sus últimos compromisos para mejorar su desempeño y despedirse del campeonato con resultados positivos.