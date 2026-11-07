La exfigura azulcrema explica el origen que etiqueta como una rivalidad y no como un Clásico

Aunque el enfrentamiento entre América y Pumas es uno de los duelos que mayor expectación genera en el futbol mexicano, no todos lo consideran un clásico. Uno de ellos es Adrián Chávez, histórico exguardameta de las Águilas, quien cuestionó el peso de esta rivalidad y aseguró que ha perdido la esencia que la distinguía en años anteriores.

En entrevista para RÉCORD, el exfutbolista fue contundente al explicar su postura: considera que actualmente el duelo representa simplemente la oportunidad de un equipo más de intentar vencer al América, lejos de la rivalidad que, en otras épocas, se construía desde las fuerzas básicas de ambas instituciones.

“Siempre lo he dicho cada vez que me preguntan si América contra Pumas es un clásico: para mí, no lo es. Es simplemente un partido en el que un equipo más busca ganarle al América”, expresó Chávez.

Adrián Chávez en partido con América frente a Pumas l ESPECIAL

El exjugador explicó que anteriormente existía una rivalidad diferente entre ambas instituciones, pues tanto América como Pumas se caracterizaban por formar futbolistas desde sus fuerzas básicas. Esto provocaba que los jugadores se conocieran desde categorías inferiores y que la competencia se construyera mucho antes de llegar a los primeros equipos.

“Hace algunos años, la rivalidad tenía un significado diferente. América formaba jugadores desde sus fuerzas básicas, Pumas también, y desde esas categorías inferiores comenzaba la competencia. Los futbolistas se conocían, sabían cómo jugaba el otro y, cuando llegaban al primer equipo, esa rivalidad ya tenía una historia y un antecedente”, recordó.

Sin embargo, Chávez considera que esa esencia se ha perdido con el paso de los años, principalmente por la llegada de numerosos futbolistas extranjeros a ambos planteles, quienes no necesariamente viven el enfrentamiento con la misma intensidad que aquellos jugadores que crecieron identificando la rivalidad entre las dos instituciones.

Gol de Jordan Carrillo con Pumas vs América | IMAGO7