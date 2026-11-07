El Apertura 2026 llega a la parte final del campeonato con puestos de Liguilla vacantes

Llegó el principio del fin. Luego de 15 fechas completas, es momento del arranque de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, misma que podría definir el rumbo de la parte alta y baja de la Liguilla, teniendo juegos clave y un Clásico Capitalino que determinará el futuro de América y Pumas.

Tres grandes, un liderato

Con solo dos fechas por disputarse, las Águilas del América son los actuales líderes del torneo con 29 puntos, sin embargo, detrás de ellos están La Máquina de Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara, ambos con los mismos 29 puntos, pero, con menos goles a favor.

Miguel Borja celebra un gol con América | IMAGO 7

Para la Jornada 16 del certamen, tres de los cuatro grandes pelearán por el liderato, el cual podría moverse tres veces el mismo día, pero al final solo uno podrá hacerse con la parte alta. América visitará a los Pumas de la UNAM, equipo que debe ganar sí o sí para poder pelear en la última fecha por un pase a la Liguilla; por su parte, Cruz Azul visitará a los ya eliminados Tigres, y finalmente el Rebaño visitará a los Esmeraldas de León.

Santiago Sandoval festeja con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Pese a que los tres grandes se han robado la atención en el cierre, hay un equipo que aún podría aprovechar las circunstancias y colarse como líder del torneo, los Rojinegros del Atlas.

Jugadores de Cruz Azul celebrando anotación de Andrés Montaño ante León | MEXSPORT

El cuadro de Hernán Crespo actualmente es el cuarto lugar del torneo, no obstante, tiene 27 puntos, solo dos menos que los líderes, por lo que en caso de una combinación de resultados el Rojinegro podría ser líder al final de la Jornada 16.

Kevin Zenón marca el 2 a 2 para el Atlas ante el Puebla | MEXSPORT

¿Qué equipos podrían meterse a la Liguilla?

Tras el arranque de la antepenúltima jornada, algunos escenarios comienzan a tomar forma, mientras que otros se complican para la última fecha. El primer juego que sentenció el fin de semana fue el Necaxa vs Tijuana; los Xolos cayeron de visita y ahora se jugarán todo en la Jornada 17. Por su parte, Santos se robó los tres puntos del Estadio Banorte al vencer al Atlante, metiéndose momentáneamente en la quinta posición.

Para la penúltima fecha aún se disputarán cuatro lugares para la fiesta grande, los cuales actualmente ocupan Santos, Toluca, Tijuana y León, pero que son pretendidos por otros cuatro equipos con posibilidades de entrar: Monterrey, Pumas, Querétaro y Pachuca.

Tahiel Jiménez en el Estadio Banorte | IMAGO7