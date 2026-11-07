Bravos de Juárez se impone al Atlético de San Luis en noche de apagones

El conjunto fronterizo se llevó la victoria por la mínima

Los Bravos de Juárez consiguieron una victoria por la mínima diferencia frente al Atlético de San Luis. Un solitario gol de Óscar Estupiñán desde el punto penal, al minuto 85, terminó por inclinar la balanza a favor de los fronterizos en el Estadio Libertad Financiera.

Apagones en el Estadio

Lo más llamativo no fue el partido en general sino las constantes fallas en el suministro eléctrico del inmueble potosino que interrumpió el desarrollo del partido de la mejor manera.

El partido apenas comenzaba cuando las luminarias de una de las zonas del estadio comenzaron a presentar problemas. Los apagones aparecieron durante los primeros minutos y obligaron al árbitro Víctor Alfonso Cáceres Hernández a detener las acciones en distintas ocasiones.

Sebastián Jurado en San Luis | IMAGO7

La situación se repitió hasta en cuatro oportunidades durante la primera mitad, provocando que el desarrollo del encuentro perdiera continuidad y que los aficionados tuvieran que esperar para volver a disfrutar del espectáculo futbolístico.

El descanso se prolongó aproximadamente 20 minutos debido a los trabajos que se realizaron en el sistema de iluminación para evitar que las fallas continuaran. De acuerdo con los reportes del encuentro, el inconveniente estaba relacionado con un componente eléctrico que necesitaba ser reemplazado, por lo que el personal del estadio tuvo que intervenir antes de reanudar el compromiso.

Mientras tanto, dentro del terreno de juego, ambos conjuntos tuvieron dificultades para encontrar la contundencia necesaria. Atlético de San Luis contó con una oportunidad importante cuando Felipe Mora estrelló el balón en el travesaño después de un primer remate que Sebastián Jurado consiguió rechazar. El guardameta de los Bravos también respondió ante otras aproximaciones de los locales, mientras que los fronterizos buscaron hacer daño mediante sus incorporaciones ofensivas, aunque sin conseguir abrir el marcador antes del descanso.

Óscar Estupiñán en la J6 | IMAGO7

Para la parte complementaria, Juárez mostró una postura más agresiva y estuvo cerca de conseguir la ventaja con un disparo de Leonardo Rodríguez que terminó impactando en el travesaño.

Óscar Estupiñán también tuvo una oportunidad frente al arco, pero el guardameta potosino logró evitar la anotación. Con el paso de los minutos, los visitantes comenzaron a ganar terreno y a generar mayor peligro, ante un Atlético de San Luis que no encontraba la manera de aprovechar su condición de local.

¿Cómo llegó el único gol?

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin anotaciones, llegó la jugada que cambió por completo el desenlace. José Luis Rodríguez ingresó al área y, tras una acción en la que cayó ante la marca de Eduardo Águila, el árbitro dejó continuar inicialmente las acciones.

Sin embargo, la intervención del VAR permitió revisar lo sucedido y, después de acudir al monitor, Cáceres Hernández determinó señalar la pena máxima a favor de los Bravos. Óscar Estupiñán tomó la responsabilidad y, al minuto 85, convirtió desde los once pasos para establecer el 1-0 definitivo.

Con este resultado, FC Juárez consiguió su tercera victoria del Apertura 2026 y llegó a 11 puntos, aunque permanece en el último lugar de la clasificación general y sin posibilidades de alcanzar la Liguilla. Por su parte, Atlético de San Luis se quedó con 19 unidades y prácticamente se despidió de la competencia por un boleto a la Fase Final.