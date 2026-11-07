¡Estalla el Estadio Victoria! Afición de Necaxa protesta contra la directiva y acusa censura en triunfo ante Xolos

A pesar de vencer 1-0 a Tijuana, los seguidores de los Rayos manifestaron su hartazgo al minuto 70 por el puesto 17 en la tabla y el rumbo del proyecto

Ni siquiera la victoria logró calmar los ánimos en Aguascalientes. Durante el encuentro de la Jornada 16 de la Liga MX, en el que Necaxa derrotó 1-0 a los Xolos de Tijuana en el Estadio Victoria, la afición de los Rayos protagonizó una contundente protesta en las tribunas para manifestar su inconformidad contra la directiva y el rumbo del proyecto económico y deportivo de la institución.

La manifestación estalló exactamente al minuto 70 del compromiso. A pesar de que el equipo sumaba tres puntos en la cancha, el hartazgo de los seguidores necaxistas responde al pobre desempeño del club en el torneo, donde actualmente se ubican en el puesto 17 de la tabla general, lejos de cualquier aspiración protagonista en el futbol mexicano.

¿Qué decían las pancartas de la afición de Necaxa en el Estadio Victoria?

Los seguidores rojiblancos alzaron la voz exigiendo respeto a la historia del club y priorizar el rendimiento deportivo por encima de los intereses comerciales, desplegando mantas con diversas consignas dirigidas a los altos mandos:

"Directiva ausente, afición presente"

"La historia se respeta, la afición también"

"Menos negocios, más resultados"

"Que se vayan todos"

Pancarta de protesta l X: @ElMedioAgs

Seguridad retira las mantas y afición denuncia falta de libertad de expresión

La protesta no tardó en generar tensión en las gradas del inmueble hidrocálido. Elementos de seguridad privada y de la policía intervinieron de inmediato para retirar las pancartas desplegadas e incluso desalojaron a algunos aficionados de las tribunas.