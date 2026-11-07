El exguardameta y figura del América, Adrián Chávez, considera que una victoria de Pumas sobre las Águilas representaría mucho más que tres puntos, pues le permitiría al conjunto universitario salvar su temporada y colocarse nuevamente en el escaparate del futbol mexicano.
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En la previa del enfrentamiento entre América y Pumas, Chávez reconoció que vencer al conjunto azulcrema siempre tiene un impacto especial, tanto por la historia de la rivalidad como por la atención que genera un resultado de esta naturaleza.
Efectivamente, sabes que si le ganas al América, obviamente todos los escaparates están contigo. Yo sí lo creo, por supuesto que lo creo. También creo que, si observas a Pumas una semana antes de enfrentar al América y una semana después de ese partido, te das cuenta de que la actitud, las ganas y las formas no son las mismas que cuando juega contra el América”, expresó en entrevista para RÉCORD.
El exfutbolista también recordó que este tipo de actuaciones pueden influir en el futuro de los jugadores, particularmente de los extranjeros, quienes en ocasiones necesitan apenas un buen partido para llamar la atención y conseguir mejores condiciones contractuales.
Pues tú sabes bien que así pasa siempre. Antes se decía mucho que un jugador extranjero, con solo tener un buen partido, ya conseguía un contrato más largo. Y es verdad, realmente es así. Bastaba con que un jugador o un equipo mexicano tuviera una gran actuación en un partido para que comenzaran a fijarse en él”, comentó.
Por otra parte, Adrián Chávez consideró que América tiene argumentos suficientes para quedarse con la victoria, pues ha mostrado una mejoría en sus últimas presentaciones y confía en que los futbolistas que todavía se encuentran en proceso de adaptación al equipo y al fútbol mexicano llegarán en buenas condiciones a la Liguilla.
Yo creo que América puede ganar. Tiene con qué hacerlo y cada vez viene mostrando una mejor versión. Los jugadores que todavía están en proceso de adaptación al equipo y al fútbol mexicano van a cerrar muy bien el torneo. Considero que esos dos partidos que le faltan serán importantes para llegar a la Liguilla en muy buenas condiciones. Creo que América va a entrar a esa fase con un equipo mucho más adaptado, fortalecido y preparado para competir”, señaló.
Finalmente, Chávez anticipó un encuentro de mucha intensidad, en el que ambos equipos buscarán imponerse en cada pelota, por lo que incluso consideró que existe una alta posibilidad de que alguno de los dos termine con un futbolista menos debido a las amonestaciones y expulsiones.
Vamos a ver a unos jugadores de ambos equipos con muchas ganas, con fuerza, con voluntad; queriendo ganar cada pelota e ir con todo en cada jugada. Si juegan como te estoy diciendo, y creo que así va a suceder, te voy a repetir algo: no creo que los dos equipos terminen con 11 hombres. Eso te lo puedo asegurar. Porque las ganas y la intensidad hacen que, en ocasiones, los jugadores rebasen ese límite de fuerza y entrega, y es ahí donde vienen las amonestaciones y las expulsiones. Si ambos equipos salen con esa garra, esa entrega y ese deseo de ganar, yo creo que ninguno de los dos va a terminar el partido con 11 jugadores”, concluyó.