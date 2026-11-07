Vamos a ver a unos jugadores de ambos equipos con muchas ganas, con fuerza, con voluntad; queriendo ganar cada pelota e ir con todo en cada jugada. Si juegan como te estoy diciendo, y creo que así va a suceder, te voy a repetir algo: no creo que los dos equipos terminen con 11 hombres. Eso te lo puedo asegurar. Porque las ganas y la intensidad hacen que, en ocasiones, los jugadores rebasen ese límite de fuerza y entrega, y es ahí donde vienen las amonestaciones y las expulsiones. Si ambos equipos salen con esa garra, esa entrega y ese deseo de ganar, yo creo que ninguno de los dos va a terminar el partido con 11 jugadores”, concluyó.