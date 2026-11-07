Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

El Olímpico Universitario apunta a registrar su mejor entrada en el torneo

Por primera vez en el torneo, los boletos para un partido de Pumas se agotaron, esto para el Clásico Capitalino, en un momento trascendental para ambos equipos, pues los felinos buscan la clasificación a Liguilla y las Águilas quieren sumar puntos para quedarse con el liderato.

¿Cuál es el mejor registro de asistencia de Pumas en el torneo?

En el Apertura 2026, la mejor entrada que ha registrado Pumas en CU es ante Cruz Azul, en la Jornada 11, con un total de 25 mil 580 aficionados. Para el Clásico Capitalino se espera que la cifra se supere.

Afición de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario | IMAGO7

Después de la Final perdida, y las actuaciones irregulares del equipo al inicio del torneo, la afición de Pumas no respondió en las gradas, además de que en el Olímpico Universitario, los dirigidos por Esteban Solari solo han sacado un triunfo, ante León.

La pasión del Clásico Capitalino

El Clásico Capitalino es considerado uno de los encuentros más pasionales del futbol mexicano, ya que la afición de las Águilas se hace presente en territorio rival para alentar a su equipo.

El Clásico Capitalino se roba los reflectores en la Jornada 12 | IMAGO7

Por otro lado, Pumas tiene que hacer pesar su cancha, en especial en estas dos últimas fechas, en las que la victoria es casi obligatoria para acceder a la Fase Final, un objetivo que ya es el mínimo que espera la afición y el propio equipo.