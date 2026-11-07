La última vez que el capitán de las Águilas se enfrentó a Universidad Nacional falló un penal decisivo

Henry Martín anda en plan grande y buscará aprovechar su buen momento para hacerse presente en uno de los partidos más importantes de la temporada para el América: el Clásico Capitalino ante Pumas.

La Bomba tiene una buena marca frente a los universitarios, pues suma seis goles, cifra que lo coloca como el tercer máximo anotador en la historia de este enfrentamiento, empatado con Ricardo Ferretti. Por delante están Zague, con 14 tantos, y Jesús Olalde y Carlos Reinoso, quienes comparten el segundo escalón con ocho.

Henry Martín en el festejo de gol contra Pumas | IMAGO7

De hecho, entre los futbolistas en activo, el yucateco es el máximo goleador de este encuentro entre azulcremas y auriazules. Sin embargo, su recuerdo más reciente del Clásico Capitalino es amargo, pues tuvo en sus pies la clasificación del América a las Semifinales del torneo pasado, pero falló su cobro desde los once pasos y las Águilas terminaron eliminadas.

Por ello, Henry llega con sed de revancha y con la intención de cambiar esa historia. Así lo reconoció Israel Reyes este viernes durante la conferencia de prensa previa al encuentro, al referirse al deseo del capitán azulcrema de tener una actuación importante ante los universitarios.

Henry Martín vs Pumas en la Liguilla del Clausura 2026 | IMAGO7

El capitán de las Águilas se ha enfrentado a Pumas en 28 ocasiones, con un saldo de 11 victorias, 12 empates y cinco derrotas. Además, los universitarios son uno de sus clientes favoritos, pues les ha marcado seis goles y repartido tres asistencias, para sumar nueve participaciones directas de gol.

Ahora, Martín llega encendido, con 10 anotaciones en el torneo, registro que representa su segunda mejor marca con el América y que lo mantiene en la pelea por acercarse a su mejor campaña goleadora en Liga MX. Su techo está en el Clausura 2023, cuando consiguió 14 tantos durante la fase regular, por lo que el Clásico Capitalino representa una nueva oportunidad para seguir acercándose a esa cifra y, de paso, cobrar revancha ante Pumas.