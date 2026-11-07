Los hombres de hierro del Apertura 2026: 12 jugadores no se han perdido ni un minuto

Son únicamente tres futbolistas de campo que también han tenido actividad perfecta en el certamen

La constancia y la regularidad han sido dos de las principales características de 12 futbolistas durante el Apertura 2026 de la Liga MX, pues se han convertido en auténticos hombres de hierro al disputar el 100 por ciento de los minutos de sus respectivos equipos en el campeonato.

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¿Quiénes son los jugadores?

La lista está integrada por los guardametas Toño Rodríguez, de Tijuana; Carlos Moreno, de Pachuca; Keylor Navas, de Pumas; Carlos Acevedo, de Santos Laguna; Guillermo Allison, de Querétaro; Ricardo Gutiérrez, de Puebla; Nahuel Guzmán, de Tigres; Óscar Jiménez, de León, y Sebastián Jurado, de Juárez.

Carlos Moreno con buenas atajadas en el primer tiempo del partido ante América | MexSport

A ellos se suman tres futbolistas de campo que también han tenido actividad perfecta en el certamen: Facundo Almada, de Puebla; Juan Pablo Vargas, de Puebla, y Eduardo Águila, de Atlético de San Luis, quienes han respondido con regularidad y se han mantenido como piezas importantes en sus respectivas defensivas.

Jugadores de Puebla celebran el gol en empate ante el Atlas | MEXSPORT

Un dato que destaca es que nueve de los 12 jugadores que conforman este selecto grupo son porteros, lo que refleja la continuidad que han tenido bajo los tres postes y la confianza que sus entrenadores han depositado en ellos a lo largo del torneo.

Los únicos elementos de campo

Por su parte, Almada, Vargas y Águila representan a los únicos futbolistas de campo que han conseguido mantenerse durante todos los minutos del campeonato, una muestra de su importancia en los esquemas de sus equipos y de la resistencia física que han mostrado jornada tras jornada.

Así, a falta de que concluya el Apertura 2026, estos 12 elementos se mantienen como los hombres de hierro de la Liga MX, al no haberse perdido un solo minuto de competencia y sostener una regularidad que los distingue en el futbol mexicano.