Al finalizar el encuentro entre Atlético de San Luis y FC Juárez, Benjamín Galdames y Raymundo Fulgencio protagonizaron un enfrentamiento que quedó captado en video y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
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De acuerdo con lo ocurrido, el conflicto habría comenzado cuando la esposa de Galdames descendió al terreno de juego y pasó frente a la zona donde se encontraban los futbolistas de Bravos, tras el duelo contra los potosinos. En ese momento, Raymundo Fulgencio presuntamente le habría faltado al respeto con algunos comentarios.
La situación llegó hasta Galdames, quien no dudó en confrontar al jugador fronterizo. En las imágenes se observa al futbolista del Atlético de San Luis reclamarle y dejarle claro que no debía involucrar a las mujeres, además de señalarle que, si tenía algún problema, podía dirigirse directamente a él.
El reclamo subió de toño y el jugador de los Bravos respondió diciéndole a lateral mexicano, que si quería arreglaban la situación afuera del estadio, incitándolo a llegar a los golpes.
Tanto elemento de Atlético de San Luis, como miembros del staff de los fronterizos intervinieron, para que la situación no llegara a mayores y traspasara hasta los golpes, por lo que el incidente sólo quedó en palabras por parte de ambos jugadores .
El incidente rápidamente generó reacciones entre los aficionados, luego de que el video del enfrentamiento comenzara a difundirse en redes sociales. Lo que debía ser el cierre de una jornada futbolística terminó convirtiéndose en una escena de tensión, con Galdames defendiendo a su esposa ante lo que consideró una falta de respeto por parte del jugador de Bravos. (Colaboración de Karen Peña)