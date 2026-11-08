El mediocampista mexicano aseguró que atraviesa un mejor momento con las Águilas, pero estamos lejos de ver su mejor versión

Erick Sánchez comienza a encontrar su mejor versión con el América. El mediocampista mexicano reconoció que ha experimentado una mejoría en su rendimiento con las Águilas, donde se siente más constante y con mayor libertad dentro del terreno de juego. Sin embargo, dejó claro que todavía no ha llegado a su máximo potencial y que puede elevar aún más su nivel.

En entrevista con TUDN, el futbolista azulcrema habló sobre su evolución y destacó que la intensidad que exige el cuerpo técnico ha sido importante para recuperar sensaciones. Además, aseguró que quiere seguir aportando al equipo mediante goles, asistencias y, cuando las oportunidades no aparezcan, con entrega y sacrificio.

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Erick Sánchez considera que todavía puede mejorar en América

El Chiquito explicó que actualmente se siente mucho mejor dentro de la cancha, especialmente por la regularidad que ha conseguido en sus actuaciones. También reconoció que jugar con mayor libertad le ha permitido mostrar más de sus condiciones futbolísticas.

El mediocampista atribuyó parte de esta mejoría a la intensidad que exige el entrenador durante los partidos, una característica con la que se identifica por su estilo de juego.

"Me gusta ser muy intenso, jugar, correr, meter pata. Entonces creo que es algo que siempre voy a tener y algo que siempre voy a tratar de hacer, aunque las cosas no se me den", explicó.

Asimismo, señaló que poder contribuir con goles y asistencias le ha dado mayor tranquilidad, aunque sabe que todavía tiene aspectos por perfeccionar para convertirse en un elemento más determinante para el conjunto de Coapa.

Erick 'Chiquito' Sánchez, jugador del América, en festejo de gol ante Atlas | MEXSPORT

El Chiquito Sánchez no se pone límites: quiere alcanzar su mejor versión

Cuando fue cuestionado sobre si ya había alcanzado el mejor nivel de su carrera, Erick Sánchez fue contundente y descartó estar cerca de su techo futbolístico.

"No, no, creo que puedo dar más. Estoy consciente y seguro que puedo mejorar. Nunca hay que ponerse un límite", respondió.

El mexicano también manifestó que quiere seguir creciendo para responder a las expectativas del club y de sus seguidores, pues considera que todavía puede aportar mucho más a la institución.

"Creo que todavía le puedo dar más al equipo, a la institución, a la afición. Creo que todavía puedo mejorar más, como te digo, y bueno, obviamente ojalá sea aportando con goles, asistencias y los partidos que no se dé va a ser con entrega para el equipo", concluyó.