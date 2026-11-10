Eddy Reynoso no descarta una pelea mandatoria por el título supermediano del CMB entre Canelo y Lester Martínez

El entrenador de Saúl Álvarez aseguró que están preparados para enfrentar a cualquier rival, además valoró el triunfo ante Christian Mbilli

La posibilidad de que Saúl 'Canelo' Álvarez enfrente al guatemalteco Lester Martínez comienza a tomar fuerza. Eddy Reynoso, entrenador del mexicano, no descartó un enfrentamiento mandatorio por el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que su pupilo conquistara el título regular ante Christian Mbilli en Arabia Saudita.

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Durante la Convención 2026 del organismo, Reynoso habló sobre el panorama que se abre para el tapatío, quien ahora tiene como posible rival al monarca interino de las 168 libras.

Aunque todavía no existe una negociación confirmada, el equipo del mexicano dejó claro que está dispuesto a afrontar el compromiso.

"Vamos a ver qué es lo que pasa, por eso estamos aquí en la convención y estamos listos para el que sea", expresó el entrenador en charla con Elías Quijada.

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Eddy Reynoso quedó satisfecho con Canelo ante Mbilli

Sobre la actuación que tuvo Álvarez hace unas semanas en Arabia Saudita, Reynoso manifestó su satisfacción por el resultado del trabajo realizado durante la preparación. El entrenador aseguró que el objetivo era presentar una mejor versión del mexicano y consideró que lograron cumplirlo arriba del cuadrilátero.

"Estoy muy contento con su desempeño, hicimos un gran trabajo y se vio reflejado. Yo les había dicho que en esta pelea iba a llegar mucho mejor y así lo hicimos, lo planteamos en la preparación, salieron muy bien las cosas", comentó.

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP

¿Cuántas peleas tendrá Canelo durante 2027?

En cuanto a los planes para el próximo año, Reynoso reconoció que Álvarez podría subir al cuadrilátero en dos o incluso tres ocasiones, aunque su postura apunta a mantener un calendario de dos compromisos, siguiendo la tradición de pelear durante mayo y septiembre.