Tan solo queda un combate para el mexicano vinculado con el jeque

Se acaba el contrato de Saúl "Canelo" Álvarez, actual campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con el jeque Turki Alalshikh (A través de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita) y respecto al tema Eddy Reynoso ha revelado si renovarán.

El entrenador del Team Canelo fue contundente al resaltar que están en el proceso de poder extender ese vínculo después del próximo combate que espera tenga el mexicano.

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¿Qué dijo Eddy Reynoso?

“Es la última (la pelea de marzo), pero vamos a renovar, hay muy buenos planes para Saúl, ya lo habló con Turki y hay buenos planes para seguir la carrera”, destacó en la Convención Anual del CMB.

Ante la posible renovación Reynoso no se quiso aventurar sobre el tiempo en el que concluirá: “Vamos a ver, vamos pelea por pelea. Es un boxeador que tiene ya cierta veteranía, a veces de una pelea a otra da un bajón de nivel.”

“Veníamos de un año inactivo y en esta pelea demostró que todavía puede estar vigente varios años”, catapultó uno de los entrenadores más importantes del boxeo mexicano.

Canelo es nuevo campeón supermediano del CMB | AFP

Cabe mencionar que su contrato inició en 2025 con su combate ante William Scull, en Riad, Arabia Saudita, en un acuerdo sin precedentes con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento saudí.

El convenio contempló cuatro peleas y una compensación total de 400 millones de dólares, lo que colocaría al mexicano en un club exclusivo al que solo pertenece Floyd Mayweather Jr.

Jeque Turki Alalshikh en un evento| X @Turki_alalshikh

¿Cuál sería su próximo combate?

Lester Martínez, campeón interino del CMB en las 168 libras, apunta a ser el próximo rival de Canelo Álvarez por ser el retador mandatorio por el título. El guatemalteco mantiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y 17 nocauts.