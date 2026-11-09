El boxeador mexicano considera que sus dos defensas del campeonato interino lo respaldan para disputar el cetro absoluto

Isaac 'Pitbull' Cruz tiene claro su siguiente objetivo dentro del boxeo profesional: conquistar el campeonato mundial absoluto de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El pugilista mexicano busca que el organismo lo designe como retador obligatorio para enfrentar al británico Dalton Smith, actual monarca de la división.

Durante su participación en la 64 Convención Anual del CMB, celebrada en Acapulco, el campeón interino expresó su intención de recibir una oportunidad por el cinturón absoluto, al considerar que sus actuaciones recientes y las dos defensas de su título son argumentos suficientes para disputar el campeonato mundial.

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¿Qué pide 'Pitbull' Cruz al CMB para pelear por el título mundial?

El boxeador mexicano aprovechó su presencia en la convención para solicitar que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ordene un enfrentamiento obligatorio contra Dalton Smith, quien actualmente posee el cinturón absoluto de las 140 libras.

"A ver si nos dan la oportunidad y que haga Mauricio (Sulaimán) mandatoria la pelea con Dalton Smith", declaró Cruz ante los medios de comunicación. El mexicano aseguró que su trayectoria reciente respalda la petición y recordó que ha realizado dos defensas del campeonato interino.

Dalton Smith, poseedor del cinturón de 140 libras | IG: @_daltonsmith08

El 'Pitbull' conquistó el cinturón interino superligero del CMB en julio de 2025, tras derrotar a Omar Salcido. Posteriormente, conservó su condición de campeón frente a Lamont Roach, en un combate que terminó empatado, y ante Néstor Bravo, a quien venció por nocaut en septiembre de 2026. Estos resultados forman parte de los argumentos con los que busca convertirse en retador obligatorio.

'Pitbull' Cruz no teme enfrentar a Dalton Smith por el campeonato absoluto

Aunque reconoció la dificultad que representaría medirse al británico, Isaac Cruz aseguró que está dispuesto a enfrentar a Smith en cualquier escenario con tal de conquistar el campeonato mundial. El mexicano dejó claro que no subestima a su posible rival y que trabajará para conseguir el cinturón absoluto de la división.

Además, el pugilista destacó la histórica rivalidad entre México y Reino Unido dentro del boxeo, por lo que considera que un enfrentamiento ante Dalton Smith podría convertirse en un nuevo capítulo de los duelos entre representantes de ambas naciones.