El boxeador mexicano le dio un guante autografiado a través de John Sutcliffe

El boxeo y el futbol americano se encontraron en una escena especial en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, donde el quarterback de los Buffalo Bills, Josh Allen, recibió un regalo muy particular de parte del campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

El detalle consistió en un guante de boxeo autografiado por el pugilista tapatío, considerado uno de los máximos referentes del boxeo mexicano y quien se volvió a coronar con el título mundial del Consejo Mundial de boxeo (CMB).

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¿Cómo llegó el obsequio?

El obsequio llegó hasta las manos del mariscal de campo de Buffalo a través del periodista de ESPN, John Sutcliffe, quien fue el encargado de entregárselo durante la jornada en el estadio.

El regalo llegó en una noche redonda para Josh Allen y Buffalo, que consiguieron imponerse 23-6 a los Minnesota Vikings en el Monday Night Football correspondiente a la Semana 9 de la temporada 2026.

Josh Allen lanza un pase a su ala cerrada | AP

¿Cómo le fue a Josh Allen ante Vikings?

El encuentro se disputó ante su afición en el U.S. Bank Stadium, donde los visitantes consiguieron controlar buena parte de las acciones. Allen tuvo una participación importante en el triunfo al completar 21 de sus 31 intentos de pase para 234 yardas y un touchdown, además de aportar 15 yardas por tierra.

Su actuación contribuyó a que Buffalo mantuviera el control del encuentro y consiguiera una victoria que fortaleció su posición en la Conferencia Americana.

Josh Allen comandó el triunfo de Buffalo | AP

La victoria de los Bills estuvo respaldada también por el trabajo de James Cook, quien consiguió 107 yardas terrestres y una anotación. La defensiva de Buffalo, por su parte, limitó considerablemente a Minnesota, que no pudo encontrar la zona de anotación durante el encuentro.

De esta manera, Josh Allen se llevó algo más que una victoria sobre los Vikings: un recuerdo firmado por Saúl “Canelo” Álvarez, en un encuentro que dejó una anécdota especial para los aficionados.