El corredor de San Francisco alcanzó 37 touchdowns por recepción y superó una histórica marca durante la victoria de San Francisco sobre Raiders

Christian McCaffrey volvió a escribir su nombre en los libros de historia de la NFL. El corredor de los San Francisco 49ers se convirtió en el jugador de su posición con más touchdowns por recepción en la era del Super Bowl, luego de alcanzar las 37 anotaciones durante la victoria de su equipo por 38-17 sobre Las Vegas Raiders en la Semana 9 de la Temporada 2026.

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El histórico momento llegó durante el segundo cuarto, cuando el mariscal de campo Brock Purdy encontró a McCaffrey con un pase de 12 yardas que terminó en las diagonales. La anotación, conseguida cuando restaban poco más de cinco minutos para el descanso, permitió a San Francisco ampliar su ventaja a 21-7 y establecer una nueva marca individual en la liga.

Sin embargo, aquella no fue la única ocasión en la que el corredor de 30 años llegó a la zona de anotación. Durante el primer cuarto, McCaffrey ya había inaugurado el marcador con un acarreo de una yarda, completando así una actuación de dos touchdowns en la que acumuló 68 yardas terrestres y otras 19 por recepción.

Christian McCaffrey, corredor de los San Francisco 49ers, en partido ante Las Vegas Raiders | AP

Christian McCaffrey supera histórico récord de Marshall Faulk en la NFL

Con su anotación ante Las Vegas, McCaffrey llegó a 37 touchdowns por recepción en su carrera y superó los 36 que compartía con Marshall Faulk, legendario corredor que brilló con los Indianapolis Colts y St. Louis Rams. De esta manera, el jugador de los 49ers se quedó en solitario con el primer lugar de este registro entre corredores durante la era del Super Bowl.

Aunque ahora domina esta estadística en la era moderna, McCaffrey todavía tiene varios nombres por delante en la clasificación histórica de la NFL. Actualmente comparte el quinto puesto con Johnny 'Blood' McNally, mientras que el récord absoluto pertenece a Lenny Moore, quien consiguió 48 touchdowns por recepción durante su trayectoria entre 1956 y 1967.

Además de establecer la nueva marca, el estadounidense terminó con una sequía de nueve encuentros consecutivos de temporada regular sin conseguir una anotación por pase, la más prolongada de su carrera. Su desempeño ante Raiders también representó el partido número 18 en el que consigue al menos un touchdown terrestre y otro por recepción, ampliando otro récord histórico de la NFL.

Marshall Faulk con los St. Louis Rams en un partido contra los Seattle Seahawks | AP

McCaffrey reafirma su importancia en el ataque de San Francisco 49ers

El nuevo logro llega después de una destacada Temporada 2025, en la que Christian McCaffrey acumuló 2,126 yardas desde la línea de golpeo y 17 touchdowns combinados, números que confirmaron su importancia dentro del sistema ofensivo de San Francisco. Además, el corredor cuenta con cuatro selecciones al Pro Bowl y se mantiene como una de las principales armas del equipo.

Con su actuación frente a Las Vegas, McCaffrey continúa sumando argumentos para una futura candidatura al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional. Mientras tanto, los 49ers alcanzaron una marca de siete victorias y una derrota en la Temporada 2026, con el corredor como uno de los principales referentes de una ofensiva que busca mantenerse entre las más competitivas de la Conferencia Nacional.