Cairo Santos salva a Chicago al conectar dramático gol de campo en los últimos segundos

Cairo Santos y el gol de campo de la victoria para los Bears | AP

Caleb Williams tuvo una noche complicada con cuatro intercepciones, pero Chicago encontró la manera de sobrevivir y mejorar su marca a 7-2

Chicago Bears necesitó hasta la última jugada para celebrar una victoria que parecía escapársele de las manos. En un partido lleno de errores y cambios de ventaja, Cairo Santos apareció cuando más lo necesitaba su equipo para conectar un gol de campo de 38 yardas con apenas tres segundos en el reloj y sentenciar el 27-24 sobre Tampa Bay Buccaneers.

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Caleb Williams tuvo una noche de pesadilla, pero Chicago encontró la victoria

El triunfo debe tomarse con cierta reserva para los Bears, pues su ofensiva cometió cinco pérdidas de balón, cuatro de ellas producto de intercepciones de Caleb Williams.

El quarterback, que también consiguió dos pases de anotación, terminó con 193 yardas por aire, completó 14 de 23 envíos y vivió una de sus actuaciones más complicadas de la campaña.

A pesar de los errores de su mariscal de campo, Chicago encontró producción en sus receptores. Rome Odunze consiguió cuatro recepciones para 60 yardas y una anotación, mientras que Luther Burden III sumó dos atrapadas para 55 yardas y otro touchdown; D'Andre Swift aportó 24 yardas terrestres en seis acarreos.

Caleb Williams tuvo una noche de pesadilla con los Bears | AP

Los Buccaneers tampoco se quedaron atrás y encontraron respuestas para mantenerse en la pelea. Baker Mayfield encabezó el ataque de Tampa Bay, mientras que Bucky Irving y Kenneth Gainwell aportaron por tierra; además, Gainwell consiguió una recepción de 44 yardas que ayudó a impulsar la ofensiva visitante.

Cairo Santos apareció cuando más lo necesitaban los Bears

Tampa Bay aprovechó los errores de Chicago para mantenerse con vida y llevar el encuentro hasta un cierre dramático. Sin embargo, los Bears resistieron la presión y consiguieron la oportunidad de definir el partido con una última ofensiva que dejó el balón en posición para que Santos se convirtiera en el protagonista.

La defensiva de Bears logró evitar una reacción de los Buccaneers | AP

La patada de 38 yardas del brasileño atravesó los postes cuando solamente quedaban tres segundos, desatando la celebración en Chicago.